Bella y con provocativo escote, mujer denuncia que la botaron de boda por verse “muy bien”

diciembre 27, 2021 - 5:12 pm

Mi mejor amiga no me invitó a su boda porque pensó que yo me veía demasiado bien”, escribió la mujer en su red social para asumir el papel de víctima.

Lo particular, según la queja, es que la propia novia escogió el traje para la que en principio iba a ser su invitada.

“El vestido ella lo eligió para mí. Todavía tengo algunas fotos”, argumentó la ofendida amiga en la misma publicación.

Fue así como dejó ver varias instantáneas suyas posando con el traje, que tiene como particularidad un pronunciado escote, así como una gran abertura en la falda que deja una pierna al descubierto.

Lo cierto fue que gracias al aparente desplante y a las quejas de la supuesta afectada, esta se hizo viral en TikTok, pues sus fotografías alcanzaron en semana y media cerca de 3 millones de ‘me gusta’ y casi 10 millones de vistas.

Las imágenes fueron compartidas el lunes 13 de diciembre de 2021 y desde entonces no han parado de causar revuelo en la red.