Bad Bunny se une al mundo de Los Simpson para ayudar a Homero

diciembre 26, 2021 - 1:04 pm

Para arrancar con las celebraciones de fin de año, Bad Bunny lanzó el video musical de «Te Deseo Lo Mejor» donde aparece como un personaje animado de «Los Simpsons».

El cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores con su presencia en el mundo de una de las series animadas favoritas de todos los tiempos. A diferencia de otras celebridades que han aparecido en la famosa serie animada, el video musical de Bad Bunny llegó a Springfield con una entrega independiente a la serie.

En el video se muestra la historia de la separación de Marge y Homero, los protagonistas principales de la serie y está ambientado con la canción de Bad Bunny «Te deseo lo mejor», lanzado en 2020.

Para hacer a Homero darse cuenta de sus errores, Bad Bunny sale del televisor y le muestra como su mal comportamiento llevó a que su familia lo abandonara.

Al final del video la pareja se reconcilia durante un concierto del cantante, quien indica a Homero la mejor forma de pedir perdón a Marge.

La cuenta oficial de Twitter de The Simpsons compartió el video musical con la leyenda: «Bad Bunny vuelve a unir a los Simpson en este nuevo video».

Bad Bunny @sanbenito puts the Simpsons back together in this all new video. pic.twitter.com/VBcg1LTNNW

— The Simpsons (@TheSimpsons) December 24, 2021