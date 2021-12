Astrónomos descubren 70 planetas más en la Vía Láctea (+Detalles)

diciembre 23, 2021 - 7:44 am

Astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO) reportaron la existencia de 70 planetas que no tienen rumbo fijo en nuestra galaxia.

Se trata del mayor hallazgo de este tipo en la historia de la astronomía. Nunca antes se había detectado un grupo tan grande de cuerpos celestes errantes. Por ello, este nuevo descubrimiento reconfigura la idea que se tiene sobre la Vía Láctea.

De acuerdo con los expertos del Observatorio Europeo Austral (ESO), son objetos cósmicos con masas parecidas a las de los planetas del Sistema Solar, pero que no orbitan una estrella, sino que deambulan libremente por el espacio.

«Hasta ahora no se conocían muchos [de esos cuerpos celestes]. Es un paso importante hacia la comprensión de los orígenes y características de estos misteriosos nómadas galácticos», informó el ESO en un comunicado.

De hecho, es complicado —casi imposible— conseguir imágenes de planetas errantes, ya que estos viven en total oscuridad, alejados de cualquier estrella que los ilumine, como ocurre a la Tierra con el Sol.

«No sabíamos cuántos podríamos encontrar y estamos emocionados por haber detectado tantos», comentó Núria Miret-Roig, astrónoma del Laboratorio de Astrofísica de Burdeos (Francia), de la Universidad de Viena (Austria) y líder de esta investigación.

