Así se vivió la última vuelta entre Verstappen y Hamilton en Abu Dabi para definir el campeonato de la F1 (Video)

diciembre 12, 2021 - 11:25 am

Max Verstappen consiguió su primer título en la Fórmula 1 en un final que quedará en los libros de historia como el más emocionante de la categoría reina este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi.

El neerlandés (Red Bull) parecía tenerlo todo perdido, estaba a 11 segundos de Lewis Hamilton (Mercedes) hasta que apareció un Safety Car a falta de cinco vueltas. El Gran Premio de Abu Dabi se reanudó con un giro y el miembro de Red Bull lo dejó todo sobre la pista, rebasó al británico y se quedó con la gloria.

Hamilton se mostró incontenible desde el comienzo, en cuestión de metros le arrebató la pole position a Verstappen, en la primera curva ya estaba bajo control.

El neerlandés trató de responder instantes más tarde, sin embargo, en un giro dejó sin pista a su rival y sólo le quedó aceptar el segundo lugar.

