Arrestaron a sospechoso de disparar cerca de fans de Vicente Fernández en el Paseo de la Fama de Hollywood

Mientras los presentes entonaban canciones del ícono musical, un fuerte estruendo los hizo agacharse. Se trataba de los tiros disparados por Joseph Dietrich, según informó la policía de Los Ángeles.

Los Ángeles Time reportó que varios testigos dicen haber escuchado entre cuatro o cinco disparos, y también vieron el brazo de una persona sosteniendo una pistola desde una ventana del piso superior en el edificio de apartamentos al otro lado de la calle. De acuerdo con la policía, no se reportaron heridos y hasta el momento se desconoce el motivo del tiroteo. Dietrich está detenido con una fianza de $500,000.

BREAKING: Shots fired in Hollywood as crowd gathers around the Walk of Fame star for #VicenteFernandez, who died this morning. LAPD shut down Hollywood Blvd. Video from a witness | @CBSLA pic.twitter.com/jTKbLutRMI

— Rick Montanez (@RickCBSLA) December 13, 2021