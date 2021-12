Arreaza: «No haré lo que le digan los Chávez en Barinas, haré lo que diga Maduro»

diciembre 30, 2021 - 7:47 am

El candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Gobernación de Barinas, Jorge Arreaza aseveró este miércoles que no hará lo que le digan los hermanos del expresidente venezolano Hugo Chávez, sino lo que el presidente Nicolás Maduro le oriente a hacer en la entidad llanera.

Durante una rueda de prensa desde Barinas, Arreaza afirmó que los exgobernadores le “pueden dar un consejo“, pero que hará lo que el pueblo y Nicolás Maduro le orienten a hacer.

De igual manera Arreaza dijo que en los últimos años al pueblo barinés le faltaron canales de comunicación, por lo que hubo problemas de gestión.

#29Dic

