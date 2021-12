Arnold Schwarzenegger donó 25 casas para veteranos estadounidenses sin hogar

diciembre 25, 2021 - 6:21 pm

Arnold Schwarzenegger, de 74 años, donó 25 pequeñas casas prefabricadas totalmente equipadas para veteranos sin hogar en Los Ángeles (EE.UU.).

El actor y exgobernador de California donó 250.000 dólares a Village for Vets, una organización que brinda servicios de emergencia para los veteranos sin hogar y en riesgo en el área, para la construcción de estos refugios, según informó FOX11.

Schwarzenegger, que estuvo presente en la inauguración de las casas el jueves dijo que ese era el mejor regalo de Navidad.

«Hoy he celebrado la Navidad por adelantado. Las 25 casas que doné para los veteranos sin hogar fueron instaladas aquí en Los Ángeles», escribió en su cuenta de Twitter. «Ha sido fantástico pasar un rato con nuestros héroes y darles la bienvenida a sus nuevos hogares», agregó.

El actor también agradeció a la Oficina del Secretario de Asuntos de los Veteranos y a los Veteranos de Estados Unidos (AMVets) por su ayuda en la realización de este proyecto. «Hemos demostrado que cuando todos trabajamos juntos, podemos resolver cualquier problema», señaló.

Cada mini casa cuenta con electricidad, calefacción y aire acondicionado, según indicó Rob Reynolds de AMVets.

Estas construcciones, que están pensadas como refugios temporales, tienen espacio suficiente para una cama y para guardar las pertenencias. Village for Vets explica que «ofrecen un nivel de vida superior al de los campamentos de tiendas de campaña mientras los veteranos se encuentran en su camino para encontrar una vivienda permanente y estabilidad».

