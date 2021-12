Apagón general en Venezuela aviva los recuerdos oscuros de años anteriores

diciembre 17, 2021 - 11:22 am

Al menos 18 estados formaron parte del apagón general en Venezuela que hasta hace unas pocas horas mantuvo sin servicio a los habitantes.

Los venezolanos continúan enfrentándose a los recuerdos de un viejo enemigo que no es otro que el apagón general en Venezuela del 2019. Y es que, al cumplirse un año más del fallecimiento del Libertador, el servicio eléctrico también murió solo que por unas horas.

Fue así como en la madrugada de este 17 de diciembre un bajón antecedió a más de 5 horas sin servicio eléctrico en estados como Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Trujillo, Táchira, Yaracuy y como siempre el estado Zulia.

22 años de oscuridad

Desde 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez declaró una emergencia eléctrica, los venezolanos se enfrentaron a constantes cortes de eléctricos, que no solo afectan a los ciudadanos, sino a las plantas de producción. La razón era el fenómeno climático El Niño, que había mermado la fuerza en la principal hidroeléctrica del país El Gurí, pero dos décadas más tarde los “motivos” han variado, y el racionamiento eléctrico no, sigue intacto.

El 21 de abril del 2016, se anuncia un nuevo racionamiento eléctrico diario de 4 horas, pero se excluyó a Caracas del mismo, por ser sede de los poderes públicos nacionales, el litoral donde están su puerto y aeropuerto, para muchos el motivo era otro, mientras el resto del país vivía la oscuridad a plenitud.

A los 40 días finalizaba el denominado “Plan de Administración de Carga” que no era otra cosa que racionamiento eléctrico, pero el Zulia quedó sumergido en él y a partir de ese momento sufría apagones no programados con duraciones de una, dos, tres y hasta las mismas cuatro horas.

23 de diciembre del 2017 fue la fecha un apagón que dio inicio a lo que vendrías después. En el 2018 varios apagones y racionamiento continuaban ocurriendo en el Zulia, el resto del país gozaba técnicamente de inmunidad, un bajón era algo inusual mientras que en toda la kilométrica tierra que bordea el Lago de Maracaibo era rutinario. Correr a desconectar todo para alargar la vida de los aparatos electrónicos era la orden.

Las horas más oscuras del 2019

Al iniciar al final del primer trimestre del 2019 las fallas eléctricas continuaron, y junto a ellas los tres apagones más largos de la historia contemporánea del país, el primero de ellos fue el “Las 100 Horas Negras” que ocurrió el 7 de marzo.

El segundo de 68 horas que llegó el 25 de marzo y el siguiente, el más largo de la historia que fue de 108 horas el 29 de marzo. Estos tres encabezan la lista de los 17 apagones que vivió Venezuela en ese año y que sumaron más 3 mil horas sin electricidad en el país, aun en medio del mismo racionamiento eléctrico impuesto al Zulia.

El 2019 dejó un mal sabor en la población, pero sobre todo una gran analogía, pues todo un país, se hace la misma interrogante sobre si la crisis eléctrica tendrá o no una solución en medio de una esperanza que lentamente agoniza ante la continuidad de un plan de racionamientos que no parece detenerse y que oscurecieron no solo un año, sino a casi toda una década.

2020 y 2021 entre fallas

En el año 2020 la cifra de apagones se duplicó en comparación a su antecesor, pues al mes de octubre había un total de 66 fallas eléctricas. Zulia siguió siendo el epicentro de ellas y también del inhumano racionamiento.

El anunció de disminución de las horas no representó una esperanza, sino temor, muchos aseguraron que sería aún más, y no se equivocaron, pues de 6 horas pasaron a 10 y hasta más en dos o tres tandas diarias.

Con el tiempo fueron mermando y se extendieron hasta el año 2021 en el que la suspensión de servicio en diversos estados se realiza continuamente hasta llegar al 17 de diciembre en el que se vivió de nuevo un apagón general en Venezuela.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día