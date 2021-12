Andrew Garfield podría regresar como Spider-Man para estos proyectos de Sony y Marvel

diciembre 20, 2021 - 12:14 pm

Tan solo unos días después del estreno de Spider-Man: No Way Home, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que ya trabajan junto a Sony en la cuarta entrega en solitario de Spider-Man. Desde luego que la noticia no sorprendió a nadie, ya que el estreno de la última película ya está batiendo récords a su paso, convirtiéndose en uno de los mayores estrenos desde el inicio de la pandemia.

Los fanáticos quedaron extasiados luego del estreno de No Way Home debido a la aparición de múltiples personajes del universo Spider-Man. Entre ellos, el ansiado y esperado regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivas versiones del héroe arácnido.

Aunque el crossover demostró ser algo único, como consecuencia de la apertura del Multiverso, la probabilidad que suceda una vez más es poco probable. Sin embargo, como todos los fanáticos saben, nunca hay que decir nunca con Marvel.

En las últimas horas se ha reportado que Andrew Garfield podría regresar para futuras producciones de Marvel y Sony. Pero eso no es todo, según fuentes allegadas al estudio, no será solo una, sino múltiples apariciones. Además no se descarta la posibilidad de una tercera entrega de The Amazing Spider-Man. Asimismo se rumorea con el posible regreso de Tobey Maguire, que mostraría una versión mucho más madura del héroe.

Las apariciones de Garfield y Maguire no solo brindaron un buen momento para los fanáticos, sino que además dejó con intriga a los fanáticos sobre cómo es la vida actual de los héroes. En el caso de Maguire, se confirma que sigue ejerciendo sus tareas de héroe a pesar de haber superado sus años de adolescente, aunque deja en claro que los años le empiezan a jugar una mala pasada desde lo físico. En cuanto a su vida sentimental, todo parece indicar que se las ha ingeniado para seguir junto a Mary Jane, que fue interpretada por Kirsten Dunst en la trilogía de Raimi.

En cuanto al Peter Parker de Garfield, quedó en claro que desde la muerte de Gwen Stancy en The Amazing Spider-Man 2, sus días se ha tornado oscuros, tal como lo reveló en su aparición. Su sentido de responsabilidad parece haber ido más allá, y pasa sus días como justiciero más que como héroe. Por lo que sería interesante volver a vida de este héroe y ver cómo lleva sus días. Su vida sentimental tampoco parece haber mejorado, ya que deja en claro que ya no tiene tiempo para eso en su vida, por lo que podemos presumir que tampoco ha conocido a la Mary Jane de su universo.

En cuanto a las potenciales nuevas apariciones de estos héroes. Por el momento hay dos posibilidades que suenan fuerte. Una es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aunque esta es poco probable, ya que hasta donde se sabe, Spider-Man no tiene prevista ninguna aparición en la cinta. Sin embargo, los últimos reportes en torno a las recientes regrabaciones de la secuela, reporta que se optó por la inclusión de algunos conocidos personajes, por lo que podría ser una posibilidad.

La segunda, y la más segura, es Secret Wars. Desde hace tiempo que Marvel viene anticipando su próximo gran «proyecto secreto» que promete alcanzar la magnitud de Avengers: Infinty War y Avengers: Endgame. Esta podría ser Secret Wars (Guerras Secretas) cuya historia gira en torno a Beyonder, una entidad cósmica que secuestra a un gran número de héroes y villanos y los enfrenta en un planeta artificial llamado Battleworld.

Esta trama incluye gran cantidad de personajes como Capitán América, Iron Man, Hawkeye, She-Hulk, Thor, Los 4 Fantásticos, los X-Men, Spider-Man, Spider-Woman y muchos más. Por el lado de los villanos: Doctor Doom, Dr. Octopus, Encantadora, Kang el Conquistador, Klaw, Lagarto, Ultron, entre otros. Todos estos personajes han hecho su aparición, mientras que otros tiene previsto hacerlo en las próximas producciones del MCU, lo que asegura que no veremos el fin de estos personajes. Aunque muchos de ellos están muertos o han decidido colgar la capa, es posible que hagan su aparición variantes de otros universos.

Seguramente tendremos mayores detalles y confirmaciones sobre los potenciales regresos de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Los fans ya dejaron en claro que quieren más de esto, solo resta saber si los actores también aceptarán volver a ponerse el traje una vez más.

