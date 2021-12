Amalia, futura reina de Holanda, estaría enamorada de un millonario heredero alemán

diciembre 16, 2021 - 1:47 pm

El amor llega cuando menos te lo esperas, por eso seguro que sorprende poco descubrir que la princesa Amalia parece haber encontrado a su ‘príncipe azul’ a los 18 años, tal y como se afirma en los círculos palaciegos de La Haya.

La joven ha dejado atrás la infancia, tal y como demuestra la evolución de su estilo, así como las responsabilidades oficiales cada vez mayores a las que hace frente, por lo que era una cuestión de tiempo que su vida social comenzara a ser un poco más pública. Poco se conoce sobre el joven que parece ocupar el corazón de la heredera del trono, salvo que es un heredero de origen alemán, responde al nombre de Isebrand K y tiene 19 años. Un joven perteneciente a una saga de empresarios de muy alto poder adquisitivo de la región de Westfalia.

Así lo afirma la revista alemana ‘Bunte’, que añade que la pareja llevaría unos seis meses manteniendo su relación en secreto y evitando miradas indiscretas. Aunque habría sido un viaje a Nueva York el responsable de hacer público su noviazgo, pues la pareja pasó junta Acción de Gracias en la Gran Manzana. Según apuntan desde el citado medio, turistas neerlandeses habrían visto a la pareja pasear juntos por el puente de Brooklyn. Ambos iban cogidos de la mano, compartiendo una distendida conversación y algunos besos. Eso sí, destacan la responsabilidad mostrada por ambos, pues llevaron puesta la mascarilla en todo momento, salvo en las contadas ocasiones en las que les vieron besarse. Los jóvenes podrían haberse conocido durante una fiesta celebrada en los Países Bajos, donde el joven estaría estudiando, algo que Amalia ha preferido posponer un tiempo pues, tras graduarse ‘cum laude’, ha optado por tomarse un año sabático, ideal para viajar, descubrirse a ella misma y decidir con calma hacia dónde quiere encaminar el resto de su vida, aunque su futuro esté más o menos claro desde la cuna, pues es quien heredará la corona de Holanda.

Esta decisión puso de manifiesto una nueva faceta de la princesa que todavía no conocíamos. Sí sabíamos de sus ansias de disfrutar de su juventud como un ciudadano anónimo cuando, el verano pasado, estuvo trabajando como camarera en un chiringuito de Scheveningen, en la costa sur del país, un momento del que no hay constancia gráfica pues como la joven no se encontraba trabajando para la Corona en ese momento, esta actividad quedaría englobada dentro de su vida privada. Aún más pudimos conocerla tras publicarse su biografía, autorizada por ella misma. Publicado días antes de que la joven cumpliera 18 años, algo que sucedió el pasado 7 de diciembre, en el libro la heredera asegura que está “al servicio de mi país. Doy mi vida por Holanda”, pero también deja entrever otros aspectos más personales sobre ella, como lo que espera de su compañero de vida. Amalia ha revelado que es romántica y le gustan los hombres educados, galantes, atentos, que no sean torpes y que tengan buenos modales.

No confirmó en aquel momento que ya hubiera encontrado al joven que cumple con todas estas características. Ahora que la revista confirma que la princesa está enamorada quedan atrás los rumores que la relacionaban con Gabriel de Bélgica, con quien se llegó a señalar que había existido una gran química al conocerse, incluso se habló de un flechazo. Parece que Amalia en realidad ya tenía su corazón latiendo por el rico heredero alemán con quien parece dispuesta a recorrer el mundo. Esta no es la primera vez que se habla sobre un posible romance de la heredera, pues hace años se especuló sobre la posibilidad de que entre ella y el joven emprendedor Brent Meelhuysen hubiera algo más que una amistad. Por aquel entonces ambos tenían 15 años.

El hecho de que haya sido esta ciudad estadounidense la elegida por la pareja para disfrutar de su amor alejados de miradas curiosas no es una cuestión baladí, pues fue precisamente en Nueva York donde sus padres afianzaron su romance tras conocerse en Sevilla, en la Feria de Abril de 1999. Máxima ya vivía allí cuando conoció a Guillermo y allí permaneció hasta el año 2000, que se trasladó a Bruselas hasta que se hizo público el compromiso un año después. Parece que, para la familia real holandesa, esta es su verdadera ciudad del amor.

