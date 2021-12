Águilas completó barrida frente a Magallanes en Maracaibo

diciembre 17, 2021 - 11:10 am

La dinámica de lo inesperado en el deporte tuvo un nuevo episodio. Águilas del Zulia, equipo que ya tiene su mirada puesta en la siguiente temporada, dejó en dos hits a Navegantes del Magallanes, la principal ofensiva del campeonato, le derrotó 7-1 y barrió la serie de dos juegos disputada en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

El pitcheo rapaz apenas permitió el primer indiscutible de los turcos la altura del séptimo capítulo. Y en los dos últimos choques disputados en territorio marabino, solo admitió siete incogibles de la toletería bucanera, para mostrar abrumador dominio.

Con el triunfo, Zulia completó la remontada frente a los eléctricos en el último choque de la serie particular entre ambas novenas este curso, al hilvanar su cuarto lauro seguido, luego de trío de descalabros al comienzo de la campaña.

Para la carabela, fue su tercera derrota en fila, la cual, combinada con la tercera conquista corrida de Cardenales, vio disminuir su ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones a solo un juego.

El novel Giussepe Velásquez, de 18 años de edad, fue el encargado de abrir el encuentro por los alados, manteniéndose en el montículo por espacio de 3.1 tramos, con la falta de control como su principal enemigo, al otorgar cuatro boletos.

Luis Cedeño, Will Changarotty, Cody Mincey, Danny Rondón y Silvino Bracho completaron la faena de parte del conjunto dirigido por Marco Davalillo.

Jonrones de dos carreras de Kenedy Corona y Luis Alexander Basabe marcaron distancia en la pizarra, para comandar el ataque zuliano.

“El trabajo conjunto entre la ofensiva y la defensiva ha estado dando resultados estos últimos días. En lo personal me siento contento de venir agarrando la confianza en el juego, disfrutando cada pitcheo, hay que seguir adelante a pesar de ya no poder clasificar”, mencionó Basabe al circuito radial de Águilas, tras el último out.

El abridor nauta, Yohander Méndez había retirado a los últimos nueves rivales enfrentados, antes de recibir par de extrabases corridos con dos outs en la quinta entrada. Primero fue un doble de Ericsson Leonora, y luego, el segundo cuadrangular en la campaña de Corona para el 2-0.

La conexión terminó con la labor del zurdo, quien cedió su lugar en la loma a Henderson Álvarez.

El derecho, al siguiente tramo, vio desaparecer por todo el jardín central un envío realizado a Basabe, con José Briceño en circulación para aumentar la ventaja home club.

“Me concentré en buscar un pitcheo de afuera hacia adentro, que son los que me gustan, y gracias a Dios las cosas salieron bien”, reconoció el patrullero, sobre el batazo que significó su segundo vuelacerca en tres choques.

La Galera descontó en el séptimo, luego del triple de Alejandro de Aza que fue el primer hit visitante en la noche, y su posterior anotación con sencillo dentro del cuadro de Gabriel Noriega.

Con las almohadillas congestionadas en el octavo, Humberto Arteaga disparó un doble barre bases frente a Wilking Rodríguez para dejar cifras definitivas.

Changarotty (1-2), se llevó el triunfo gracias a una actuación de dos innings en blanco con tres ponches. Méndez (2-1), fue el perdedor, tras permitir tres inatrapables y par de carreras en 4.2 entradas.

Águilas (16-28), se quedará en su nido para enfrentar a Leones el viernes. Mientras Magallanes (28-16), regresará a Valencia para enfrentar a Caribes.

Prensa LVBP