Coronel Sanders creador de KFC éxito de un perdedor murió un 16 de diciembre

Harland David Sanders (Henryville, 9 de septiembre de 1890-Louisville, 16 de diciembre de 1980), más conocido como Coronel Sanders o Coronel Kentucky, fue un empresario estadounidense que fundó la cadena de restaurantes de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC).​

De seguro que todos hemos escuchado hablar de (Kentucky Fried Chicken). En su traducción al español Pollo frito de Kentucky, reconocido a nivel mundial por sus iniciales KFC, es una franquicia de la industria de la comida rápida donde la especialidad es el pollo frito, y cuenta con alrededor de 18000 sucursales a nivel mundial.

¿Cómo surgió la idea de KFC?

Esta franquicia fue fundada por Harland Sanders quien trabajaba en su restaurante vendiendo pollo frito en Corbin, Kentucky. Como todo buen emprendedor, Sanders se dio cuenta del potencial que tenía su restaurante y dio fama al pollo preparado con su “receta especial” en el mundo de la comida rápida, aun sabiendo que en aquella época se catalogaba como comida rápida solo a las hamburguesas.

Harland Sanders

Harland aprendió a cocinar cuando era tan solo un niño, ya que tras la muerte de su padre y las circunstancias en las que se encontraba su familia no le quedo de otra que hacerse cargo de sus hermanos mientras su madre trabajaba. Al paso del tiempo Harland decide irse de su casa en busca de un buen futuro, prueba distintos empleos, pero en ninguno tiene éxito.

kentuky

Para el año 1930 empieza su primer negocio, en una bodega de una gasolinera en Corbin-Kentucky, donde preparaba platos pequeños para los viajeros; un par de años después consigue arrendar un local en una estación de servicios justo enfrente y es ahí donde empieza a vender pollo frito.

Años más tarde su negocio ha prosperado significativamente y decide ampliar su restaurante y a capacitarse sobre administración de restaurantes y hostelería. Por su gran fama de buen cocinero, el gobernador en aquella época decide llamarlo “coronel Kentucky” (años después empieza a dar esa apariencia de coronel en cuanto a su forma de vestir) sobrenombre por el que es muy reconocido en la actualidad.

Un dato muy curioso sobre esta franquicia es el tiempo de preparación del pollo frito, a Harland le tomaba casi 40 minutos que su pollo quedará en el punto exacto por lo que a finales de 1939 lanzan al mercado las primeras cocinas a presión, pero venían diseñadas para vegetales por lo que él mismo decidió hacerle una modificación y convertirla en una freidora para pollo lo que fue todo un éxito ya que redujo el tiempo de preparación gradualmente conservando su esencia y sabor a pollo frito en un sartén.

En el año 1940, Harland dio por terminada su receta especial para preparar el delicioso pollo, quien solo aclaro que su receta constaba de 11 hierbas y especias y que obviamente utilizaba sal y pimienta.

Para finales de la década de los 40 se hicieron reformas en las vías dejando de lado el paso por Corbin, por lo que Sanders tuvo que vender sus propiedades pues su restaurante estaba al lado de una de las carreteras principales y su mayor publico eran viajeros.

Frente a esta situación Harland decide recorrer distintos restaurantes para vender su receta especial en forma de franquicia y es aquí donde decide darle el nombre de Kentucky Fried Chicken, decía que este nombre le daba un ambiente de hospitalidad como era el de Kentucky.

Para chuparse los dedos

Para el año 1952 consigue vender su receta a Pete Harman, quien era el dueño de un reconocido restaurante en Utah. Quien jugó un papel importante en el crecimiento de esta franquicia, fue Harman quien creó el lema “para chuparse los dedos”.

oferta kfc

Incluso en una ocasión Harman decide colocar en una cartulina, piezas de pollo, panecillo y salsa gravy y la ofreció a los clientes como una comida familiar completa y es aquí donde nace la idea de los combos.

El primer KFC

El primer establecimiento de KFC que abrió sus puertas fue en Salt Lake City, Utah en 1952 y fue tanto el éxito que tuvo la empresa que fue una de las primeras franquicias en expandirse internacionalmente y fue el primer restaurante en la industria de la comida rápida en establecerse en china y que hasta ahora es donde más sucursales tiene.

Restaurante KFC

Para finales de los años 50, Harland ya contaba con 8 franquicias junto a Dave Thomas (quien luego fundó la franquicia Wendy’s) Dave fue el creador del gráfico rojo que da vuelta al recipiente junto con un pintor conocido de Sanders.

En esta época Harland decide mudarse de Corbin a Shelbyville ya que aquí tenía mejores oportunidades en cuanto a la comunicación y transporte de mercancía entre cada una de sus franquicias.

Para el año 1960 la compañía contaba con alrededor de 200 sucursales y tres años después ya había crecido más del doble con unas 600 sucursales convirtiéndose en la venta de comida rápida más grande en Estados unidos.

Sueldo de por vida

kfc Logo

Sanders llevó el mando de la compañía hasta el año 1964, luego fue vendida a algunos inversores pues no se le daba bien lo de la administración, aunque su familia no estaba del todo de acuerdo y esto lo puso en duda, finalmente decidió vender la compañía sin embargo en el contrato de venta Sanders tendría un sueldo de por vida y estaría a cargo del control de calidad de la franquicia.

Luego de que la compañía pasará a sus nuevos dueños se hicieron algunos cambios entre los más notorios fueron sacar del menú otros platos de la carta y dejar única y exclusivamente el pollo frito pues el 75 por ciento de las ventas se debían a este. lo que llevó sorpresivamente a un aumento en su clientela; sumado a esto le dieron un cambio de aspecto físico a sus establecimientos pintando sus paredes con las características líneas rojas y blancas.

Expansión internacional de KFC

sanders en la cocina

Para el año 1967, KFC ocupaba el sexto lugar en cadenas de restaurantes en Estados unidos, sin embargo, La compañía Church`s Chicken iba teniendo cada día una gran recepción por el público, por lo que deciden expandir en gran medida internacionalmente a KFC, Sin embargo, el problema con los administradores se veía muy reflejado llegando al punto que su primera sucursal en Japón no tuvo la planificación debida y dando como resultado unas pérdidas de alrededor de 500.000 dólares.

Ante estos acontecimientos deciden vender la compañía nuevamente, sus nuevos dueños dieron un giro en su administración lo que salvó a KFC de irse a la quiebra por su desorganización administrativa, Sanders no se llevaba muy bien con sus nuevos dueños e incluso llegó a lamentarse el haber vendido su compañía. Pensaba que la calidad de sus productos había bajado notoriamente.

La administración de Michael A. Miles

No fueron buenos años para KFC pues día a día eran decisiones mal tomadas. Para acabar con esto deciden contratar un nuevo gerente para la compañía que le diera un giro a la administración; Michael A. Miles quedó a cargo de KFC, quien implementó nuevas estrategias; como por ejemplo colocar ventanillas para el servicio de automóviles y utilizar cajas registradoras automáticas, todo esto con el fin dar a la compañía una nueva versión. Incluso Miles llamo de vuelta al creador original Sanders para que lo asesorara y compartieran ideas.

En el año 1980 fallece Harland Sanders, sin embargo, en la actualidad sigue siendo la imagen corporativa de esta gran franquicia.

PepsiCo y KFC

En 1986 KFC fue propiedad absoluta de PepsiCo, lo que trajo algunas críticas pues se pensaba que la finalidad de esto era vender sus bebidas junto con los productos KFC, ante esto distintas compañías se cambiaron de PepsiCo a Coca-Cola tales como Burger King y Wendy`s, entre otras, consideraban un gran competidor a PepsiCo con su nueva adquisición.

Los años 90`s

Para principios de los 90`s oficialmente se cambia el nombre de Kentucky Fried Chicken a KFC pues sus clientes era más fácil reconocerlo con sus iniciales; para esta misma época se estrena una nueva faceta para la compañía que sería la venta de desayunos; obviamente con productos que fueran con el estilo de KFC, fueron catalogados como desayunos campesinos del coronel.

Sándwich Double Down

Para el año 2009, la compañía lanza al mercado sus propias bebidas congeladas Krusher y años más tarde lanza lo que fue un éxito rotundo el famoso sándwich Double Down que contiene dos piezas grandes de pollo frito.

sándwich Double Down

A pesar de los altos y bajos de esta franquicia y de sus grandes competidores, en la actualidad KFC es una de las franquicias con más ventas a nivel mundial, siempre recordando al gran pionero Harland Sanders, que con su emprendimiento y carisma, logró conseguir de la nada esta exorbitante línea de restaurantes, creando un nuevo concepto de lo que es la comida rápida.

A los 65 años, Colonel Sanders (fundador de KFC), quería suicidarse. A los 88 años era billonario.

A los 5 años murió su papa.

A los 16 dejó de estudiar.

A los 17 ya había perdido cuatro trabajos.

A los 18 se casó.

Entre los 18 y los 22, trabajó como conductor y falló nuevamente.

Se unió al ejército y fue retirado.

Aplicó para la escuela judicial y fue rechazado.

Se convirtió en vendedor de seguros y volvió a fallar.

A los 19 se convirtió en papá.

A los 20 su esposa lo dejó y se llevó a su única hija.

Se convirtió en cocinero y lavador de platos en una pequeña cafetería.

Falló en el intento de recuperar a su hija, pero eventualmente convenció a su esposa para retornar a casa.

A la edad de 65 años obtuvo su retiro.

En el primer día de su retiro recibió un cheque del gobierno por un monto total de 105 dólares.

Sintió que el gobierno le estaba dando a conocer que no podía ni mantenerse a sí mismo.

Decidió suicidarse, pasó por su mente que no era necesario vivir más cuando había fallado tantas veces.

Se sentó debajo de un árbol a escribir su testamento, pero en vez de escribir lo que había logrado en su vida. Se dio cuenta que habían muchas cosas que no había hecho aún.

Se dio cuenta que había algo que podía hacer mejor que nadie más. Y eso era cocinar.

Presto 87 dólares del gobierno y compró una freidora, hizo pollo utilizando su receta única y lo vendió de puerta en puerta en su pueblo cerca de Kentucky Estados Unidos.

Recuerdas que a la edad de 65 años quería suicidarse. A los 88 años Colonel Sanders, Fundador de Kentucky Fried Chicken (KFC) era billonario.

¿Piensas darte por vencido?

