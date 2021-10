Zuckerberg perdió 6,6 millones de dólares tras la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

octubre 4, 2021 - 4:16 pm

La caída de Facebook, Instagram y WhatsApp este lunes 4 de octubre le generó pérdidas por 6,6 millones de dólares a Mark Zuckerberg, quien descendió al puesto seis de la lista de las personas más ricas del mundo.

Los productos de Facebook Inc., dejaron a millones de personas incomunicadas en todo el mundo y sus acciones cayeron en un 15% desde mediados de septiembre.

WhatsApp le pidió a los usuarios en Twitter que tuvieran paciencia: «Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!».

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021