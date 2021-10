Youtube, Zoom, Netlfix, Bank of America y TikTok se suman a la caída global de plataformas tecnológicas

octubre 4, 2021 - 5:51 pm

Las populares redes sociales han sufrido este lunes una caída global que creció como una bola de nieve.

El incidente empezó con Facebook y los servicios pertenecientes al gigante, entre ellos Instagram y WhatsApp, pero más tarde se dieron a conocer fallos en otros servicios importantes.

¿Qué plataformas no funcionan o experimentan problemas?

Facebook

Instagram

WhatsApp

TikTok

Twitter

Gmail

Snapchat

Bank of America

Tinder

YouTube

Netflix

Zoom

Viber

Southwest Airlines

¿Cuán extenso es el problema?

De acuerdo con los datos del portal DownDetector, los problemas se registraron en el territorio de los países europeos, asiáticos, latinoamericanos, así como en EE.UU., Canadá y Australia.

Entre las quejas reportadas, se encuentran la imposibilidad de abrir las aplicaciones, acceder al sitio, conectarse con el servidor y enviar mensajes.

Por su parte, el reportero tecnológico de The New York Times, Ryan Mac, escribió en su cuenta de Twitter que el problema no afecta únicamente a los servicios y las aplicaciones de Facebook, sino que también a sus herramientas y plataformas de comunicación internas. «Nadie puede hacer ningún trabajo. Varias personas con las que he hablado dijeron que esto equivale a ‘un día de nieve’ en la compañía», afirmó.

Otra reportera tecnológica de New York Times, Sheera Frenkel, afirmó que habló con un empleado de Facebook, quien relató que los trabajadores tampoco podían entrar en los edificios de la empresa porque sus tarjetas dejaron de funcionar.

¿Qué dicen las plataformas?

Desde Instagram pidieron a sus usuarios que tengan paciencia y destacaron que están trabajando para subsanar los problemas.

«Estamos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a la aplicación de Facebook. Estamos trabajando para hacer que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible y nos disculpamos por cualquier inconveniencia», afirmaron desde Facebook.

Varias horas después del apagón, el director general de tecnología de Facebook, Mike Schroepfner, comentó la situación. «Disculpas sinceras a todos los afectados por las interrupciones de los servicios potenciados por Facebook en este momento. Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar lo más rápido posible», publicó en Twitter.

¿Qué provocó la caída?

Desde las empresas informáticas todavía no han explicado la causa de la caída. Al mismo tiempo, The Verge señala que se trata aparentemente de un problema del sistema de nombres de dominio (DNS).

En ese contexto, el vicepresidente de Cloudflare, Dane Knecht, explicó que las rutas del protocolo de puerta de enlace de frontera (BGP, por sus siglas en inglés) de Facebook, que ayudan a las redes a elegir la mejor vía para proporcionar el tráfico, fueron «retiradas de Internet».

«Ahora, la pregunta interesante es si Facebook ‘voluntariamente’ retiró aquellas rutas del BGP o fue un error técnico normal y corriente que se propagó», preguntó en este sentido otro periodista tecnológico Jim Salter.

Problemas con otros servicios

Varias horas después de la caída de las redes de Zuckerberg, se han experimentado fallos en varias otras plataformas importantes, como TikTok. Además, también Twitter, Gmail, Snapchat han registrado problemas.

Asimismo, se reportó que Telegram empezó a funcionar más lentamente y que están experimentando problemas los servicios web de Amazon.

Derrumbe de las acciones

Las acciones de las principales empresas informáticas de EE.UU. cayeron este lunes, luego de que varias plataformas, como Instagram, WhatsApp, Facebook y TikTok sufrieran fallos masivos de funcionamiento.

Así, los títulos de Facebook han perdido el 5,39%. Las acciones de Microsoft han bajado un 2,28%, las de Apple 2,55% y las de Amazon 2,65%. Las de Alphabet, propietaria de Google, han caído el 2,60%.

