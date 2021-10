Willy Casanova: El 21N debe prevalecer el voto inteligente

octubre 7, 2021 - 9:05 pm

Villa Carmen fue el lugar elegido para la entrevista de Noticia al Día con el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, quien en escasos 45 días se medirá en un proceso electoral que le lleva competir con otros candidatos, con la expectativa de lograr el favor de los marabinos para un nuevo período al frente del Gobierno Municipal.

Son las 4 de la tarde, y se le ve tan vital como si estuviese iniciando la jornada. “Cuando uno está acostumbrado a este ritmo de trabajo, se va adecuando; desde los 20 años he asumido responsabilidades y tareas nacionales que obligan a que el cuerpo se adapte a 4, 5 o 6 horas de sueño”, explica.

Considera que el 21 de noviembre el voto debe ejercerse con inteligencia. “Un voto que nos permita mantener una marcha de recuperación, que ha sido sostenida y evidente, que tiene cosas para mostrar, pero que todavía nos falta. Más allá de las posiciones políticas, de las rivalidades tradicionales, que podamos dejar la politiquería atrás y pongamos por delante la prioridad, que es Maracaibo”.

Al momento del balance, sobre estos cuatro años al frente de la Alcaldía de Maracaibo, señala que uno de los momentos más críticos fue el apagón nacional, que en la capital del Zulia se extendió a una semana sin el servicio eléctrico. “Aquella situación del apagón de los siete días, que devino en una afectación a la tranquilidad, a la estabilidad; una situación de anarquía convocada y movilizada por algunos actores políticos, pero también por una expresión de la ciudadanía, producto de lo que estábamos viviendo. Ese fue un momento duro, un momento de prueba (…)”.

En lo que a logros se refiere, dice que esta gestión le ha dado grandes satisfacciones. “La Curva de Molina ha sido una de las victorias más hermosas, por lo que personalmente me conecta con el oeste. Verla transformada, entregar la Plaza Bolívar del oeste de Maracaibo, fue uno de los momentos más felices. También la creación de Fundarenace, la Fundación de Atención a Niños y Niñas con Discapacidad, una de las obras más significativas que hemos logrado concretar”.

Casanova ve en su rol como Alcalde la materialización de una aspiración y una vocación de servicio. “Poder ayudar a aliviar la carga, a transitar situaciones complejas y tan difíciles, es parte de la aspiración de todo líder social; más que un dirigente político he sido un dirigente social, desde el Frente Francisco de Miranda, desde mi paso rápido por la organización comunitaria en el barrio Miraflores en El Marite (…) A mí se me pide que me incorpore al hecho político – electoral porque vengo de la organización social, fue mi fuerte, mi escuela para entender la realidad y el papel como ente transformador de esa realidad, a través de la gerencia y el trabajo en equipo, siempre con la gente”.

Un bagaje como este – concede- le ha permitido asumir el liderazgo del Gobierno Municipal con mayor certeza, claridad y capacidad de liderar procesos en función del gobierno de la ciudad, aún en los momentos más complejos.

Refiere que en gestiones anteriores, se ejecutaban tareas más no grandes procesos; se carecía de un nivel de planificación estructural que permitiera resolver los problemas a fondo; además no existía una adecuación a los grandes cambios y transformaciones que, como sociedad, hemos experimentado. “El país no es el mismo del 2004, 2008, del 2013. Ha habido cambios importantes. Yo fui electo como alcalde en 2017 y el país es completamente distinto y, obviamente hay que adecuar la visión de la Alcaldía a esa realidad, no al país que tengo en mi mente”.

Transformar la Alcaldía y la ciudad

“Los primero que hicimos fue ordenar los procesos internos de la Alcaldía, crear las direcciones generales, para ir agrupando las tareas, las funciones, orientar de mejor manera los recursos y toda la capacidad humana, el equipamiento que se ha ido adquiriendo y la relación con la gente, que son los valores fundamentales para lograr una buena gestión”, relata sobre sus prioridades al momento de emprender labores como Alcalde.

Casanova explica que su labor se ha basado en un plan de tres vértices, desde la máxima central Maracaibo Renace: el plan de recomposición de la ciudad “Maracaibo Bella” (corredores viales, servicios, rescate del espacio público); el plan de Desarrollo Social, “Maracaibo para su gente” (para sanar las heridas de la guerra económica, a través de la atención a sectores vulnerables); el plan de desarrollo económico “Maracaibo Produce”, que agrupa a instituciones que permiten aprovechar las potencialidades de la ciudad en medio de las dificultades, como es el caso de los emprendimientos, que significan “un paso hacia adelante, para superar una situación compleja como la que estamos viviendo”.

Sobre el tema del encuentro del marabino con el trabajo productivo, destacó la apertura de la agencia de turismo de la ciudad, la habilitación de nuevos locales en la Vereda del Lago, la celebración de una Feria Gastronómica, que 42 locales abran las puertas en el centro comercial Sambil en lo que va del año, la conformación del comité para la aplicación de la ordenanza de incentivos fiscales con amplia participación del sector privado, como signos de que se está dando una apertura económica que se está dando de forma progresiva, pero que aportará significativamente para el desarrollo de la ciudad, del estado y el país.

“Evidentemente la recuperación de Maracaibo tiene mucho que ver con la recuperación de nuestra industria petrolera, está intrínsecamente vinculada; pero hay señales de recuperación a partir de lo que ha ocurrido en México, por la acciones que se están tomando desde el Gobierno y desde las oposiciones; esta elección (del 21 de noviembre) va a ayudar mucho, va a ser como la llave que va a cerrar la puerta de momentos duros y difíciles de la política venezolana y de la visión internacional sobre Venezuela, y que va a permitir pasar a un nivel superior, de mayor desarrollo económico; la clave está en cómo nos prepararemos para eso”, señala.

Casanova recalca en la necesidad que todos los actores apuesten por el desarrollo de la ciudad: el gobierno, los empresarios, los prestadores de servicio, la consolidación de los servicios públicos y el logro de la estabilidad política. “Sin paz y tranquilidad en el país, el estado y la ciudad, es imposible que haya recuperación económica. Mi llamado es a todo aquel que tiene liderazgo en la ciudad es para que apoye, convoque y estimule a que sigamos en la calma que hemos logrado”.

Tareas pendientes

Un nuevo período como Alcalde de Maracaibo permitiría a Willy Casanova materializar obras, apuntaladas en la estructura lograda en el municipio. Cree que es mucho lo que falta por hacer y confiesa que siempre estuvo en mente un plan para desarrollar en dos períodos de gobierno.

“Tenemos la meta de un nuevo terminal de pasajeros para Maracaibo, en Haticos, cerca de la Plaza de Las Banderas” para rutas extraurbanas; convirtiendo al actual terminal en el punto de llegada de todas las rutas que culminan su recorrido en el centro. De igual forma tiene que haber un terminal en la Curva de Molina, otra en la zona norte. La ciudad tiene que verse multicéntrica, Maracaibo ha crecido, quien no lo reconozca no vive en la ciudad”, adelantó.

Menciona como un tema para abordar lo concerniente al transporte público. “Hicimos un esfuerzo con bus Maracaibo, con lo que pudimos, pero la ciudad requiere un sistema de transporte de primer nivel, para eso se requiere no solo el esfuerzo del sector público; “el sector privado puede brindar un sistema de transporte como el que existe en tantas ciudades del mundo, de calidad, regulado por la municipalidad. Para eso se requiere estabilidad, con créditos activos, con garantías para el sector privado… vamos en ese camino”.

Agrega que otro aspecto a potenciar son las bondades de la ciudad para fomentar el turismo. Entre sus planes está generar las condiciones necesarias para que vengan turistas a disfrutar de nuestra gente, de nuestra música, de la gastronomía. “Queremos posicionar a Maracaibo a nivel nacional como la capital del sabor”, considerando no solo la riqueza de la cocina zuliana, sino también la de alto nivel que se desarrolla en los principales restaurantes de la ciudad.

De igual manera, aspira consolidar el sistema de recolección de basura de la ciudad. “Pasamos de no tener ni un solo camión a adquirir equipos propios y no depender de la empresa privada. Decidimos el camino más largo, pero más estructural que es equipar a la propia alcaldía; hoy tenemos cerca de 62 camiones, entre nuevos y usados, algunos donados por el Gobierno Nacional, camiones volteos y volquetas; también 12 maquinarias amarillas, que nunca había tenido la municipalidad”.

Ofrecer más y mejores servicios públicos, así como a defender el derecho a la ciudad que tienen los ciudadanos: vías iluminadas, asfaltadas, buenos servicios públicos, transporte.

El alcalde Casanova considera que cualquier cambio en la conducción de la ciudad va a influir en lo que se ha logrado, de allí que reitere en la necesidad del “voto inteligente”.

“El maracaibero me conoce, sabe que aquí no hay un politiquero tradicional, sabe que aquí no hay un hombre mentiroso, ni demagogo o populista, sino que aquí hablamos con la verdad y lo posible, convocando a todos. Yo no tengo problemas de trabajar con todo el que quiera ayudar en el desarrollo de Maracaibo”, destacó.

A sus detractores, les invitó a hablar con honestidad a los electores. «No es con demagogia, ni con populismo; la política tiene que renovarse, hago esfuerzos personales y con mi equipo de trabajo para que nos renovemos todos los días; lo que no se transforma no se adecua a los nuevos tiempos. Estamos en pleno proceso de cambio y transformación».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Noticia al Día