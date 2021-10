Un hombre de Guarenas afirma que el Dr. José Gregorio Hernández lo operó de un tumor cerebral (+Video)

octubre 10, 2021 - 6:22 pm

El beato José Gregorio Hernández Cisneros es la esperanza de muchas personas enfermas que recurren a él con devoción buscando ser sanadas. Aunque un presunto milagro habría sido presentado al Vaticano y podría conducir a su santificación, muchas curaciones milagrosas han ocurrido desde el 30 de abril de 2021, cuando fue beatificado en Caracas.

El más reciente caso es el de Wilmer Pablo Bernardo Pérez Marrero, de 53 años de edad, vecino de Guarenas, estado Miranda. Wilmer Marrero como le gustan que lo llamen, asegura que el “Médico de los pobres” lo operó de un tumor cerebral del que fue diagnosticado y que hacía presagiar lo peor.

El presunto milagro de Wilmer ocurrió durante la operación realizada en el Hospital Pérez Carreño de Caracas, el 27 de septiembre de 2021. Allí fue intervenido como consecuencia del tumor cerebral diagnosticado el 28 de agosto de 2021.

“Se reconoce la presencia de una lesión se ocupación de espacio de ubicación subcortical en región parietal izquierda, la cual se asocia a notable efecto de masa y a la presencia de notable edema perilesional, observando desplazamiento del sistema ventricular de la línea media”, dice la Resonancia Magnética.

El testimonio fue recogido por el periodista Ramón Antonio Pérez, @GuardianCatolic, el 8 de octubre, en conversación directa con Marrero. “Cuando salí de mi casa al hospital no valía nada. No veía, no hablaba, no caminaba. Ahora vean como estoy”, fueron sus revelaciones.

“El Doctor José Gregorio Hernández fue quien me operó”

“Es tan así, que hay una anécdota que el médico que iba a operar salió y luego entró otro. En la operación siempre hubo un doctor y nadie se explica quién era”, dijo convencido.

Wilmer agradece a Dios por sobre todo y a los médicos que estuvieron en su intervención, pero ratifica que José Gregorio también los acompañó, y considera su recuperación un milagro gracias a su intercesión.

El video con su testimonio fue publicado en YouTube y en otras Redes Sociales generando comentarios positivos y alentadores para Marrero y demás devotos del galeno nacido el 26 de octubre de 1864, en Isnotú, estado Trujillo.

Marrero desea hablar con el obispo de la Diócesis de Guarenas y con el párroco de Nuestra Señora de Copacabana para notificarles esta situación y que ellos indiquen el proceso a seguir dentro de la Iglesia.

También informó que los médicos solicitaron su testimonio para anexar al historial. Entretanto, familiares y amigos siguen orando por su completa recuperación.

Con información de Ramón Antonio Pérez /@GuardianCatolic