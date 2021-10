Tulio Barrera, candidato a la Alcaldía de San Francisco: Declararé 90 días de emergencia

octubre 7, 2021 - 2:20 pm

Manifestó estar dispuesto a dialogar con el candidato de la Unidad, Gustavo Fernández, en aras de una alianza. “Estoy dispuesto a escuchar y ser escuchado, a reconocer y a ser reconocido, a que se instaure el respeto»

El abogado Tulio Barrera es el abanderado de la Alianza Democrática en la carrera electoral por la Alcaldía de San Francisco. En su propuesta de gobierno plantea la declaratoria de 90 días de emergencia para atender las necesidades más sentidas de las comunidades: agua, gas, vialidad, seguridad ciudadana y salud.

En visita a Noticia al Día, Barrera señaló que se ha nutrido del clamor de los sanfranciscanos para la conformación de un plan de gestión. “Hemos consultado al que le cae la gotera” señala, para constatar que la falta del vital líquido es la denuncia recurrente entre los habitantes del municipio.

“La escasez y la calidad del agua es uno de los problemas más importantes al que nos enfrentamos todos los habitantes del municipio San Francisco. En mi propuesta de Gobierno incluyo la creación de Planta de Tratamiento para distribuir el del agua de manera continua y la construcción de pozos de agua tratada en las siete parroquias para garantizar el suministro del vital líquido a nuestras comunidades”, es el planteamiento que ha hecho público a través de su cuenta en redes sociales (@adtuliobarrera).

“Le hemos dado la participación debida a las comunidades, ya que ellos son los mayores afectados. A través de encuestas realizadas en las siete parroquias, se ha determinado que la prioridad es el agua. Las plantas de tratamiento no son idóneas y se está recibiendo un líquido que científicamente se ha demostrado que ni siquiera es apto para el consumo animal”, detalla.

Al respecto, propone la creación de un sistema de bombeo, un sistema de clasificación del agua, desde la parte más alta que es la parroquia Francisco Ochoa (El Manzanillo). “Desde allí podemos bombear, de la manera debida, para que los sectores de todas las parroquias, reciban el vital líquido (…) una pipa de agua cuesta un dólar, lo cual hace imposible que las familias puedan costearlo”.

En el marco de los 90 días de emergencia que propone Barrera, de ser electo Alcalde de San Francisco, también está planteada la creación de 150 pozos de agua dulce, tratada, para aquellos sectores que no cuentan con tubería.

El candidato calificó de “catástrofe”, los 12 años de gobierno oficialista en San Francisco, en los cuales – en su opinión – se ha asfixiado al empresariado local. Es precisamente en este sector en el cual prevé encontrar un significativo respaldo para las obras que emprenderá como máxima autoridad de San Francisco.

“El financiamiento lo vamos a lograr con las mesas de trabajo que vamos a hacer con los comerciantes. Tenemos previsto impulsar la creación de la Cámara de Comercio de San Francisco; queremos sincerar los impuestos, porque la problemática del municipio también deviene de las políticas de asfixia que el Psuv ha implementado contra las grandes empresas. Hoy tenemos una zona industrial cerrada y abandonada, nosotros queremos recuperar la confianza de esos inversionistas, por el bien superior del municipio”, señaló.

El Programa de Gobierno por un San Francisco Productivo y Próspero, que Tulio Barrera presenta a consideración de los electores, contempla también soluciones para la problemática de la basura, salud, gas, educación municipal, seguridad ciudadana, deporte, cultura, religión, transporte público, vialidad, ornato, drenajes, prevención y control de incendios, la administración de terminales terrestres y marítimos, así como el abordaje de la formación laboral para adolescentes y emprendedores.

“Tenemos un plan sólido, completo, diseñado a la medida del municipio San Francisco. No estamos improvisando; hemos realizado estudios serios con profesionales calificados. Nuestra maqueta de concejales y candidatos al Consejo Legislativo está conformada por personas preparadas en las más diversas áreas, que quieren, junto a mi persona, devolverle el brillo que debe tener el municipio San Francisco”, expresó Tulio Barrera.

En los días que restan antes del 21 de noviembre, el aspirante a la Alcaldía de San Francisco por la Alianza Democrática, indicó que permanecerá en la calle, junto a las comunidades, lo cual mantendrá dentro de su dinámica como gobernante. “No nos vamos a sentar en la Alcaldía y a control remoto solventar la problemática de todas esas comunidades tan golpeadas, a las cuales el Estado venezolano no les garantiza el derecho a la vida, porque no cuentan con los servicios básicos”.

Dispuesto a conversar con Gustavo Fernández

Barrera calificó de “falsas” las promesas surgidas del seno de los partidos opositores del G-4, a quienes acusa de haber abandonado los espacios de la lucha política y haber decretado la “unidad”, ignorando candidaturas como la suya.

Sin embargo, no descarta un encuentro con el candidato de estos factores políticos a la Alcaldía de San Francisco, Gustavo Fernández. “Estoy dispuesto a escuchar y ser escuchado, a reconocer y a ser reconocido, a que se instaure el respeto, ya que nuestro adversario común es Dirwings Arrieta. Deberíamos unificar la candidatura para recuperar la Alcaldía de San Francisco”, expresó.

“Tulio Barrera no era político, decidí no quejarme y salir a actuar y poner mi nombre en el municipio San Francisco. Milito desde hace 10 meses en Acción Democrática y no quiero ser un político tradicional, que hace falsas promesas. Traemos propuestas serias, constructivas, organizadas, creemos en la reconciliación, no soy divisionista”, son las fortalezas de su candidatura, las cuales pone al servicio de los ciudadanos.

Candidatos que le acompañan

La fórmula que acompaña al candidato Tulio Barrera, la encabeza el candidato lista al Concejo Municipal de San Francisco, Enmanuel Canga, politólogo de formación, quien estima urgente crear una ordenanza para la zonificación en resguardo de las zonas residenciales, la creación del Instituto Autónomo de Aguas, así como la sinceración de las nóminas de la Alcaldía que pasó de 3.500 trabajadores, cuando fue creada, a tener en la actualidad cerca de 12.000 empleados.

Denunció que la Cámara Municipal no sesiona desde hace cuatro años. “Ese es el peligro, atentar contra la democracia cuando no hay pluralidad. Proponemos retomar la actividad del Concejo Municipal y hacer un gobierno de calle, a través del parlamento comunitario, para que la gente sienta que tiene con quién contar”.

En la lista de candidatos al Concejo Municipal también figuran Roque Carmona, Enmanuel Sierra, Eidel Fals, Cándida Rubio, Erwin Marrufo. En el primer circuito, Carlos Vargas; circuito 2, Jefry García; circuito 3, Cándida Rubio. En el circuito 4 al Consejo Legislativo Regional, Armando Piña Zavala y su suplente Ilder J. Colina.

Lea también: «MP continúa la lucha contra el delito en todas sus formas»: Tarek William Saab

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Noticia al Día