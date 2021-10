Tom Brady derrotó a Patriots con récord en yardas de pase en la NFL

octubre 4, 2021 - 11:21 am

El mariscal de campo Tom Brady regresó este domingo a New England con un triunfo de sus Buccaneers de Tampa Bay sobre los Patriots con pizarra de 19-17 y un récord en yardas de pase en el football americano de la NFL.

El estelar quarterbacks, ganador de siete trofeos de Super Bowl, completó 22 de 43 pases con 269 yardas.

A sus 44 años, Brady batió el récord de yardas de pase de la liga en su primer regreso a la cancha de los New England Patriots, donde conquistó seis de sus siete campeonatos de Super Bowl.

Brady, considerado el mejor mariscal de campo de la historia, superó la marca de 80.358 yardas que poseía el mariscal Drew Brees, retirado el año pasado.

El ‘quarterback’ se hizo con el récord tras un pase de 28 yardas completado a Mike Evans en el primer cuarto del partido en Foxborough (Massachusetts).

Brady necesitaba completar apenas 68 yardas para batir el récord de Brees, quien estaba presente en el Gillette Stadium y aplaudió el logro de su sucesor y gran rival durante años en la NFL.

Nothing but love between @TomBrady and his former @Patriots teammates and coaches. #TheReturn pic.twitter.com/YaxnqNVZwM

— NFL (@NFL) October 4, 2021