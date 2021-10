Terror en Afganistán: Una explosión en una mezquita deja varios muertos (+Videos)

octubre 8, 2021 - 6:42 am

Una gran explosión se ha producido este viernes durante la oración en la mezquita de Sayed Abad, ubicada en la ciudad afgana de Kunduz, dejando varios muertos, reporta AFP con referencia al portavoz del Gobierno de los talibanes.

En las redes sociales se han difundido fuertes imágenes todavía no confirmadas que parecen mostrar docenas de cuerpos esparcidos por el piso del templo.

#BREAKING: Local residences say a powerful explosion took place during Friday prayer inside the Seyed Abad Mosque in Kunduz city. No reports of casualties yet. pic.twitter.com/Vse2vNoJcM

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) October 8, 2021