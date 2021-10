Suarez poncha a 9 y Philadelphia blanquea a Miami

octubre 2, 2021 - 10:16 am

Ranger Suárez blanqueó a los Marlins de Miami durante siete entradas en una victoria por 5-0 aquí el viernes por la noche. Marcó la 82ª victoria de los Phillies y aseguró su primera temporada ganadora desde 2011. Y aunque fue un pequeño consuelo para su sequía de playoffs que alcanza una década sólida, es necesario gatear antes de poder caminar.

Bryce Harper, a dos partidos del final de su tercera temporada con los Phillies, se da cuenta de ello ahora, lo que no hace que sentarse en los playoffs sea más fácil de soportar.

«Cuando firmé para jugar aquí, no me preocupaba ganar temporadas, ¿verdad?». dijo Harper. «Te sientas ahí y piensas que va a pasar pase lo que pase. Piensas que como equipo, como organización, lo construyes para ser grande. Mientras nos sentamos aquí, tenemos nuestra primera temporada ganadora en mucho tiempo. Y eso es genial para los Filis. Pero no quiero que sea así».

Será difícil para Harper superar una temporada digna de MVP. Se sumó a su candidatura – y despejó parte de la amargura de una serie de 0 por 11 y cinco ponchados contra los Braves, ganadores de la división, esta semana en Atlanta – con un doblete RBI y su 35º jonrón de la temporada después de torcerse el tobillo izquierdo al principio del partido. En su 70º partido consecutivo, aumentó su porcentaje de bateo a 0,614 y su porcentaje de bateo más bateo a 1,041.

Pero la imagen más destacada de un partido con poca asistencia en el sur de Florida fue la de Suárez, con la misma naturalidad de siempre.

Suárez comenzó la temporada en el campo de entrenamiento de Lehigh Valley. La terminó con una racha de 21 entradas sin anotaciones y un ERA de 1,36 en 106 entradas que abarcan 27 apariciones como relevista y 12 salidas. Fue un relevista largo en mayo, un cerrador en julio y el mejor abridor en la recta final de una rotación que incluye al aspirante al Cy Young Zack Wheeler.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al día