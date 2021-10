Shohei Ohtani tuvo marcas históricas en las Grandes Ligas en el 2021

octubre 5, 2021 - 10:23 am

Shohei Ohtani tuvo una de las temporadas más impresionantes en la historia de las Grandes Ligas, y es el principal favorito para quedarse con el premio MVP de la Liga Americana.

En su último día de la campaña 2021 pudo dar su cuadrangular número 46 y remolcada 100 en el partido entre Angelinos de Los Ángeles y Marineros de Seattle.

El japonés se convirtió en el primer jugador en el siglo XXI con 45 jonrone,100 empujadas, 25 bases robadas y 100 anotadas.

Shohei Ohtani destacó tanto a la ofensiva como en la lomita. La estrella de los Angelinos culminó la temporada con 46 cuadrangulares, 103 carreras anotadas, 26 robos de base y 100 carreras producidas.

En el montículo también brilló el nipón al actuar 23 encuentros con récord de 9-2, con 3.18 de efectividad, 156 ponches luego de 130.1 innings lanzados.

Shohei Ohtani es el candidato a quedarse con el premio MVP de la Liga Americana. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el venezolano Salvador Pérez son los otros aspirantes a este galardón en el Joven Circuito.

