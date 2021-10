Serie A : La Juventus gana el derbi contra el Torino de Tomas Rincón

octubre 2, 2021 - 2:12 pm

La Juventus ganó el derbi en el campo del Torino (1-0). Los bianconeri ganaron el derbi gracias al gol de Locatelli en el minuto 86. El equipo de Allegri se el resultado en un partido equilibrado y con pocas ocasiones claras. El equilibrio se rompió en los minutos finales, cuando la Juve encontró el gol de la victoria. Chiesa controló el balón en el fondo del área y asistió a Locatelli, que remató desde el borde del área con un derechazo quirúrgico: el balón dio en el poste interior y el resultado fue 0-1. La Juve, en su tercera victoria consecutiva, llegó a 11 puntos. Torino se quedó en ocho.

Torino 0-[1] Juventus | GOAL! Locatelli 🎥

