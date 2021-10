Sergio Ramos ya tendría fecha para su debut con el PSG

octubre 2, 2021 - 4:25 pm

El defensor español Sergio Ramos podría debutar con el París Saint-Germain (PSG) el próximo 15 de octubre contra el Angers por la Ligue 1 de Francia, según L’Equipe.

El excapitán del Real Madrid estaría recuperado de la lesión que sufrió hace unas semanas en la pantorrilla. Ramos no ha podido jugar ningún partido con su nuevo equipo.

El último encuentro oficial de Ramos fue el el 31 de marzo en las semifinales de la Champions League contra el Chelsea, que posteriormente se tituló campeón.

El exmerengue tiene la posibilidad de ver acción el 15 de octubre con el club parisino en el Parque de los Príncipes tras la ausencia de varios jugadores sudamericanos por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Ramos podría cubrir la ausencia de Marquinhos.

El DT del PSG no cree que Sergio Ramos este listo para su debut

Por su parte, su técnico Mauricio Pochettino se ha pronunciado al respecto en sala de prensa. «Aún no sé cuándo podrá volver. No puedo adelantar un plazo concreto. No es fácil que se integre sin participar en la rutina diaria. Le falta convivir con el grupo, pero ha sido capitán del Real Madrid y lo va a hacer sin problemas», ha manifestado en unas palabras recogidas por Mundo Deportivo.

