Se creará Fundación para pacientes oncológicos en Dabajuro: alcaldesa Francisca Oberto 

octubre 7, 2021 - 8:58 am



En el mes de la lucha contra el cáncer de mama se creará en Dabajuro una fundación para pacientes oncológicos, que contribuya a la atención que requieren los afectados por esta patología. Para apoyar está propuesta se está organizando una bicecletada solidaria.

El anuncio lo hizo Francisca Tachy Oberto, alcaldesa del municipio Dabajuro en el programa radial que todas las semanas trasmite para informar de su gestión y actualizar las medidas de control contra la Covid-19.

Con esta fundación el propósito es aumentar los servicios sociales en beneficio de todos los dabajurenses, afirmó la primera autoridad municipal.

«La salud es una de las prioridades en mi gestión, ya los casos de malaria están controlados y recuperados los pacientes; en cuanto al Covid las estadísticas reflejan disminución de afectados.»

Detalló Tachy que «hay 17 casos activos, de los cuales 4 son leves y 5 moderados. No hay pacientes recluidos en el SRI. Solo un paciente con el virus fue referido a Coro y en la semana no hubo fallecidos»

Al referirse a la vacunación especificó la alcaldesa Oberto que hasta hoy van 10.673 inmunizados; en la semana 135 personas recibieron la primera dosis y 339 la segunda dosis. Se mantiene la atención para vacunar en la terminal de pasajeros Pariente Marín, ya los mayores 18 pueden ir recibir su dosis, aunque no les haya llegado el mensaje por el Sistema Patria.

Informó Tachy que las medidas de control para esta semana en el comercio serán de lunes a sábado hasta las 6 pm y el domingo hasta las 12 m. El delivery es de lunes a sábado de 6 pm a 10 pm.

Se tiene prevista una jornada de vacunación casa a casa en una comunidad de Dabajuro, por sospecha de foco del virus.

De la gestión en positivo, afirmó la alcaldesa de Dabajuro que ya están activos los sistemas de bombeo en el Mamito, El Beneficio y Los Andes, se está regularizado el suministro de agua. Además se realizan trabajos de rehabilitación de vialidad en sector Libertador y Nueva Aurora Sur.

Otra buena noticia es la sustitución de transformadores, hay 11 pendientes y ya se instaló el del sector Camino Real y en la Av. Bolívar.

En el ámbito cultural la alcaldesa Oberto felicitó a la JPSUV por el Festival de Talentos que culmina este sábado con 8 finalistas, todos con excelentes cualidades. Quien resulte ganador o ganadora irá a competir en Coro, en el Festival «Somos Alegría» y luego los clasificados se medirán en un encuentro nacional; es con obras y amor que está Patria saldrá victoriosa, concluyó la lideresa municipal de Dabajuro.