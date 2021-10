Rusia lanza la misión que rodará la primera película en el espacio (+Video)

octubre 5, 2021 - 9:00 am

La nave Soyuz MS-19, que llevaba un equipo de rodaje, se acopló exitosamente a la Estación Espacial Internacional, donde el director Klim Shipenko y la actriz Yúlia Peresíld, filmarán la primera película en el espacio, titulada ‘Výzov’ (‘Desafío’, en ruso).

El despegue tuvo lugar a las 8:56 (UTC). A las 9:01 se produjo la separación de la segunda etapa, mientras que a las 9:04, a una altitud de 200 kilómetros, se apagó el motor de la tercera etapa. A las 12:05 se desplegaron los paneles solares y las antenas de la nave. Tras el lanzamiento, Roscosmos informó en su cuenta de Twitter que el vuelo transcurrió con normalidad y los miembros de la tripulación estaban bien.

El viaje tuvo una duración de 3 horas y 17 minutos. La tripulación tendrá que esperar aproximadamente 2 horas más hasta que se abran las escotillas y los tres puedan acceder a la EEI.

Peresild y Shipenko pasarán 12 días en el espacio, durante los cuales el director planea filmar unos 40 minutos de tiempo de pantalla. Los cosmonautas rusos Oleg Novitski, Piotr Dubrov y Antón Shkaplerov también participarán en el rodaje de ‘Výzov’.

Peresild y Shipenko regresarán a la Tierra el próximo 17 de octubre en la nave espacial Soyuz MS-18 junto con el cosmonauta Oleg Novitski.

The Soyuz MS-19 rocket with three Russian crewmates aboard launched at 4:55am ET today to the station under clear blues skies in Kazakhstan. More… https://t.co/DIpFPGawCs pic.twitter.com/gcbnXzgrHf

— International Space Station (@Space_Station) October 5, 2021