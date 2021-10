Revelan el apodo que el Servicio Secreto le tenía a Melania Trump

octubre 2, 2021 - 8:15 pm

Stephanie Grisham, famosa por no dar una sola conferencia de prensa televisada mientras era la portavoz principal de Donald Trump, relató su experiencia junto al exmandatario republicano en el libro ‘I’ll Take Your Questions Now’ (Tomaré sus preguntas ahora).

Aunque saldrá a la venta en Estados Unidos el próximo 5 de octubre, los diarios The Washington Post y The New York Times accedieron a una copia por adelantado y revelaron algunos detalles del libro.

Entre esos detalles, Grisham aseguró que el Servicio Secreto de EE. UU. apodó a Melania Trump como ‘Rapunzel’, porque rara vez abandonaba su torre, también conocida como la residencia de la Casa Blanca.

Por su parte, la exportavoz de Donald Trump comparó a Melania con “la condenada reina francesa” María Antonieta: “Desdeñosa. Derrotada. Separada”.

Stephanie Grisham también reveló en su libro que un asistente apodado “el hombre de la música”, del cual no dio su identidad, tenía la tarea de tocar melodías tranquilizantes para Donald Trump cuando este se enfurecía.

Una vez, según cuenta, estaba en el avión presidencial Air Force One y fue llamada para escuchar a Trump defender el tamaño de su pene, tras la comparación poco halagüeña de que parecía un “hongo” que había hecho la actriz de cine porno Stormy Daniels.

Sobre su muy criticado desempeño mientras ocupaba el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca, en el que a menudo no respondía a los periodistas y acabó con la tradicional rueda de prensa diaria, Grisham afirma que solo estaba tratando de evitar problemas.

“Sabía que tarde o temprano el presidente querría que le dijera al público algo que no era cierto o que me haría sonar como una loca”, escribió en su libro.

El expresidente Donald Trump y su esposa Melania rechazaron enérgicamente el libro. La actual portavoz de Trump, Liz Harrington, calificó a Grisham como una “exempleada descontenta” y dijo que lo que escribió está “lleno de falsedades”.

