Rector Picón: «El simulacro electoral no será para declarar ganadores ni perdedores»

octubre 10, 2021 - 4:00 pm

«Todos los detalles técnicos y logísticos del simulacro electoral de este domingo quedaron cubiertos a plenitud y todo está listo para el proceso de esta gran fiesta democrática», así lo explicó el Rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón.

Indicó que el proceso permitirá a los electores familiarizarse con las máquinas y conocer cada paso hasta depositar el voto antes de los comicios del 21 de noviembre.

Aclaró Picón que ninguna tolda o fórmula política deberá adjudicarse supuestas victorias porque la convocatoria de este domingo nada tiene que ver con escrutinios ni movilizaciones de maquinarias. “El simulacro electoral no es para declarar ganadores ni perdedores”, dijo.

También despejó dudas sobre el tarjetón electoral que usará en el simulacro. “No es el definitivo”, subrayó el miembro de la Junta Electoral Nacional.

ACLARATORIAS

Así lo explicó: “Es un proceso para que el CNE haga su análisis técnico de todas las variables de transmisión, el funcionamiento de las juntas regionales y municipales, el funcionamiento de las máquinas de votación y que además la gente aprenda cómo se debe votar en esta elección”.

“Ese último proceso de cómo se debe votar no solamente es en el simulacro sino también en los procesos de las ferias electorales y también en un simulador del voto electrónico que va a ocurrir en la página web del CNE”, agregó.

“Este proceso de simulacro es un proceso interno, técnico. Aquí no habrá ninguna totalización pública. Es un proceso técnico dentro del cronograma para establecer la adecuación de la plataforma tecnológica del CNE”, reiteró.

“No es un proceso para decir que hay ganadores o perdedores. El proceso de votación del simulacro no va a generar ningún efecto político ni por la movilización ni por el resultado que pudieran tener las distintas opciones políticas”, insistió Picón.“La boleta que aparecerá no es la definitiva porque no incluye las sustituciones de la última fase”, concluyó.

Lea también: Simulacro electoral en el Zulia transcurre de manera fluida

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa