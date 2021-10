Rays y Astros picaron adelante en el inicio de los playoffs de la MLB

octubre 8, 2021 - 9:15 am

El cubano Randy Arozarena lideró este jueves 7 de octubre el triunfo 5-0 de los Rays de Tampa Bay frente a los Medias Rojas de Boston en el arranque de su serie de playoffs de la MLB, mientras los Astros vencieron 6-1 a los Medias Blancas.

Los Rays, que cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial de la temporada pasada, tomaron así una ventaja de 1-0 sobre Boston en la serie divisional de la Liga Americana, que se disputa al mejor de cinco partidos.

Arozarena, héroe de Tampa en la postemporada pasada con 10 jonrones, retomó su racha el jueves anotando el undécimo de su carrera en playoffs.

El cubano, de 26 años, también logró el primer robo de home de postemporada desde el puertorriqueño Javier Báez en la serie de campeonato de la Liga Nacional de 2016.

En una espectacular acción, Arozarena esprintó hacia el home en la séptima entrada a espaldas del lanzador de relevo de Boston, Josh Taylor, para llevar la ventaja de los Rays a cinco carreras.

RANDY IS DOING IT ALL pic.twitter.com/IvOIg994Cc

— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 8, 2021