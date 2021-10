¡Pescan en río revuelto! Comerciantes reflejan precios en bolívares y en dólares: confunden a más de uno

octubre 5, 2021 - 1:26 pm

Este 4 de septiembre, los precios reflejado en los habladores y pizarras de negocios y comercios de Maracaibo está creando confusión en la población. Muchos negocios reflejaron sus precios en la nueva expresión en bolívares , pero otros optaron por dejarlos en dólares.

En recorrido por varios lugares de la ciudad, se constató que los precios de la carne y pollo están reflejados en dólares en algunos carnicerías y charcuterías.

Un kilo de carne tiene un valor de 4,5 dólares, el kilo de carne de segunda 4 tiene un costo de 4 dólares. Mientras que el pollo entero tiene un costo de 4, 45 dólares y 2, 5 dólares. con el dólar a un precio de 4, 39 bolívares.

Un kilo de filet de pollo cuesta 4, 9 dólares, un kilo de pechuga con hueso 4 dólares, el kilo de filet de pollo con muslo vale 4, 5 dólares. El kilo de muslo cuesta 2, 6 dólares, el kilo de alas puede costar 2, 7 dólares y el kilo de recorte vale 2, 6 dólares.

El kilo de queso tiene un valor de 12, 4 bolívares en algunos lugares y el cartón de huevos 7, 5 bolívares.

Las verduras mantienen sus precios

Las verduras tan necesarias para preparar lo alimentos también están reflejadas en ambas monedas, la nacional y en divisas extranjeras.

El kilo de ramas verdes tiene un precio en bolívares de 2, 5. El kilo de apio tiene un valor 2,5 bolívares, el kilo de zanahoria tiene un costo de 4 bolívares.

El kilo de cebolla tiene un costo de 2,5 bolívares y el kilo de tomate cuesta 1,9 bolívares. Mientras que la lechuga, tiene un costo de 3,5 bolívares. El kilo de aguacate tiene un costo de 3,9 bolívares. El kilo de remolacha tiene un costo de 2, 5 bolívares.

El kilo de yuca y el repollo están reflejados en dólares con una oferta de tres kilos de cada uno a un costo de un dólar.

«El gobierno tiene que hacer algo, a nosotros los viejos nos cargan confundidos con esta cambiadera de la expresión monetaria. No terminamos de conocer los billetes como ya se inventan otros», expresó Manuel Romero, padre de familia y habitante del sector 5 de Julio.

Mireya Vílchez, ama de casa y habitante de Sierra Maestra en San Francisco, manifestó la angustia que le genera el no saber si su dinero le va a alcanzar para realizar sus compras pues no sabe qué hacer para entender la nueva expresión monetaria «Creo que deben poner personas que fiscalicen los negocios porque más de uno va ser robado por no tener conocimiento sobre los cambios».

«Yo opto por comprar en dólares, lo entiendo más que la nueva expresión monetaria que me confunde y no´se cómo hacer», expresó Yuraida Morales, ama de casa y habitante del barrio Motocros del municipio Maracaibo.

Ernestina García

Noticia al Día