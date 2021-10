Pelea entre estudiantes provocó tiroteo en una escuela secundaria de Texas que dejó cuatro heridas

octubre 6, 2021 - 2:12 pm

Cuatro personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en la escuela secundaria Timberview de Arlington (Texas, EE.UU.), confirmó la Policía local.

Los heridos fueron trasladados al hospital, hasta el momento no se reportan víctimas fatales. Las autoridades aseguraron la zona y los alumnos fueron trasladados en autobús al Centro de Artes Escénicas de Mansfield para reunirse con sus padres.

Según el jefe de policía adjunto de Arlington, Kevin Kolbye, el tiroteo se produjo durante una pelea en un aula, el instigador se dio a la fuga y fue identificado como Timothy George Simpkins, de 18 años .

En un video compartido en redes sociales se observa presuntamente el interior de la escuela en el momento de los hechos.

La escuela se cerró mientras las autoridades realizaban lo que la policía de Arlington denominó como una búsqueda «metódica».

