Pedro Calzadilla: «La UE no ha respondido nuestro comunicado, esperamos que ofrezcan sus disculpas a Venezuela»

octubre 10, 2021 - 3:39 pm

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, exigió este domingo 10 de octubre que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, exprese sus disculpas a Venezuela por sus declaraciones sobre la misión electoral que enviará a Venezuela el próximo 21 de noviembre.

“Hasta esta hora la UE no ha dado ninguna explicación, no ha respondido nuestro comunicado donde le pedimos explicaciones, hasta ahora no lo han hecho. Le pedimos públicamente que Borrel exprese sus disculpas al pueblo de Venezuela”, dijo durante una rueda de prensa.

En desarrollo…