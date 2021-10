Paul McCartney reveló cómo fue la separación de The Beatles: “John Lennon quiso el divorcio”

octubre 10, 2021 - 1:14 pm

La de The Beatles es sin duda la ruptura más analizada de la historia del rock y, en todos estos años, Paul McCartney fue señalado como el hombre que rompió la banda. Sin embargo, ahora, y luego de décadas soportando los señalamientos, McCartney decidió contar su verdad. “Yo no promoví la separación. Fue nuestro Johnny”, afirmó en una entrevista que se emitirá a finales de este mes y que este domingo adelantó el diario británico The Guardian.

Recordando lo que considera el “período más difícil” de su vida, McCartney, aseguró que él quería que el grupo siguiera adelante, sobre todo porque después de ocho años juntos, seguían creando “cosas bastante buenas… Abbey Road, Let It Be, no están mal”, se jactó durante el encuentro que emitirá la BBC. “Era mi banda, mi trabajo, mi vida, así que quería que continuara”, dijo emocionado.

La leyenda dice que McCartney rompió unilateralmente la banda en 1970 cuando respondió a la pregunta de un periodista con la afirmación de que The Beatles ya no existían. También se le acusó de estropear la unidad del grupo al convocar abogados para que resolvieran sus disputas. Es una carga con la que ha luchado desde entonces. “Tuve que vivir con eso porque era lo que la gente veía. Lo único que podía hacer era decir que no”, contó aún apesadumbrado.

“No fui yo la persona que instigó la separación. No, no, no. John entró un día en una habitación y dijo: “Me voy de los Beatles”. ¿Es eso instigar la separación o no?”, afirmó aún ofuscado.

Según McCartney, Lennon describió su decisión de marcharse como “un divorcio”. Los demás miembros, agregó, “nos vimos obligados a recoger los pedazos”.

La confusión sobre el causante de la ruptura se debió a que el nuevo manager del grupo, Allen Klein, les dijo que no dijeran nada sobre la ruptura mientras él cerraba algunos negocios. “Así que durante unos meses tuvimos que fingir”, cuenta McCartney a Wilson. “Fue raro porque todos sabíamos que era el fin de los Beatles, pero no podíamos irnos sin más”. Con el tiempo, McCartney se sintió descontento con la ficción y lo contó. “Estaba harto de ocultarlo”, se explicó.

Recordando el desagradable ambiente de la época y la “dudosa” influencia de Klein, McCartney dijo: “Teníamos pequeñas reuniones y era horrible. Era lo contrario de lo que éramos”, dijo. La separación se hizo inevitable, según él, porque John “quería meterse en una bolsa y tumbarse en la cama durante una semana en Ámsterdam para estar tranquilo”.

Cuando se le preguntó por el papel de Yoko en la desintegración de la banda, McCartney le quitó responsabilidades: “Eran una gran pareja. Había una fuerza enorme ahí”.

Aseguró que los abogados intervinieron para proteger el legado de los Beatles: “Tenía que luchar y la única forma de hacerlo era demandando a los otros Beatles, porque se iban con Klein. Y me lo agradecieron años después”.

Si Lennon no hubiera abandonado, el viaje musical de la banda podría haber sido mucho más largo, coincide McCartney. “Podría haber sido. La cuestión era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko. John siempre había querido desprenderse de la sociedad porque, ya sabes, fue criado por su tía Mimi, que era bastante represiva, así que siempre buscaba desprenderse”.

Durante la entrevista, también contó cómo fue el descubrimiento de la canción titulada Tell Me Who He Is, una letra no grabada que escribieron con Lennon hace 60 años. “Fue increíble encontrar esto. Es mi letra, pero no sé cómo sonaba. Pudo haber sido una balada de amor, algo rockero. Probablemente habría tenido una melodía. Pero no podías grabar las cosas. No tenías ningún dispositivo de grabación, así que tenías que recordarlas”.

Además, el músico revela que también se acaba de desenterrar el guión de una obra, escrita con Lennon, que se perdió hace mucho tiempo. “Durante años he contado a la gente que John y yo escribimos una obra de teatro. Es una cosa bastante divertida llamada Pilchard, y trata del mesías, en realidad”.

Son cuatro páginas de diálogo, revela, inspiradas en el género de cocina ( muy popular en la época), y el drama gira en torno a una madre y una hija y su misterioso inquilino del piso de arriba.

La entrevista completa se difundirá el 23 de octubre, pero el adelanto se conoce poco antes de otro estreno que puede generar ansiedad McCartney: el lanzamiento de Get Back, la serie de televisión de Peter Jackson que narra los últimos meses de la banda.

