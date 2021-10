Pau Gasol anunció su retiro del baloncesto

octubre 5, 2021 - 1:35 pm

El pívot español Pau Gasol anunció este martes que pone fin a una exitosa carrera que le convirtió en uno de los mejores jugadores europeos de la NBA, donde conquistó dos anillos, y en uno de los deportistas más importantes de la historia de su país, durante un acto en Barcelona.

A los 41 años, el gigante catalán se despide con un extenso palmarés: tres veces campeón de Europa, el mayor de los hermanos Gasol ganó dos veces la NBA con Los Angeles Lakers, convirtiéndose en el primer español en hacerlo, además de ser campeón del Mundo con España en 2006 y de conquistar tres medallas olímpicas (dos platas y un bronce).

Con la voz algo temblorosa por la emoción, Gasol compareció en una sala del Gran Teatro del Liceo, en el corazón de Barcelona, donde el pívot había convocado a los medios y a excompañeros, técnicos y allegados, para informar de su decisión.

«Estoy aquí para comunicaros que (…) me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil. Como os podéis imaginar, después de tantos años, pero es una decisión meditada, hay que cambiar un poco de marcha, y también saber disfrutar», explicó.

Gasol se despide tras una reflexión tranquila que encaró después de disputar sus quintos y últimos Juegos Olímpicos en Tokio, donde su gran recorrido le valió ser elegido miembro de la comisión de atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).

Tras caer en cuartos de final contra Estados Unidos en Saitama, oficializó su retirada de la selección española, pero mantuvo la incógnita sobre su carrera. Hasta este martes.

Guiado por su afán de llegar a los Juegos Olímpicos, Gasol había fichado en febrero por el club donde arrancó su carrera, el Barcelona, que mantenía la puerta abierta a que se quedara más tiempo.

Finalmente, ha decidido dejar las canchas apenas unos meses después de haber vuelto a la competición en abril, tras dos temporadas sin jugar por una fractura en el escafoides tarsiano de su pie izquierdo, que amenazó con adelantar su retirada

Querido baloncesto, gracias por todo.

Dear basketball, thank you for everything.

Estimat bàsquet, gràcies per tot.

❤️🏀 pic.twitter.com/I6TemPrA5T

— Pau Gasol (@paugasol) October 5, 2021