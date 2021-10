Pablo presentó el Show Cromático para su lanzamiento como solista

octubre 8, 2021 - 11:48 pm

Pablo, cantautor y productor venezolano con más de 10 años en la escena musical regresó a su tierra luego de dos años de ausencia para presentar su nuevo sencillo «La Carta» en su sensión de lanzamiento «Pablo, Cromático»

Señor Chang en el Centro Comercial Costa Verde fue el escenario para que amigos, colegas, medios de comunicación y sus fans se reunieran a partir de las 10 de la noche a disfrutar de un showcase cromático que tuvo como antesala la presentación de Will Vanegas, Kany Coy y Gerardo Urdaneta quienes dejaron claro que «Tres es Impar» es un podcast hecho en la ciudad.

Coco, cada momento y la única han sido las canciones previas a su regreso a la ciudad que le vió nacer y musicalmente formarse de la mano de Jorge Luís Chacín, cantautor a quien admira, respeta y homenajeó esta noche al interpretar el tema «Si Usted La Viera»

La Carta fue el tema presentado a la consideración del público donde Pablo asegura que le canta a la despedida de un amor que sin ser perfecto, volvió eterno en esta canción.

Alejandro, Cesar y Adolfo son los integrantes de la banda de Pablo, quienes hicieron gala en la ejecución magistral de la guitarra electrica, batería y teclado que se acomplaron para brindar un show a los presentes que quedará grabado en sus corazones.

En tarima contó con la compañía de Noreh, cantante y compositor zuliano que en fusiona R&B, Soul y Hip-Hop con elementos anglosajones.

«Desde pequeño mis papás sabían por donde iba a ir la cosa conmigo, y me demostraron que la música hay que amarla con todos sus géneros, facetas y contrastes, y por eso me siento la persona más feliz del mundo haciendo lo que más amo. Y aunque no estaba en mis planes, hoy todo se dio para materializar lo que sería mi primer concierto como solista» afirmó Pablo.

Eduardo E. Barreto / Fanny Reyes

Fotos: Xiomara Solano