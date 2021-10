Mueren ocho personas al estrellarse un avión contra un edificio en Italia (+Video)

octubre 3, 2021 - 1:46 pm

Este domingo 3 de octubre, se dio a conocer sobre el fallecimiento de ocho personas, luego que se estrellara un avión privado contra un edificio de la localidad de San Antonio Donato, a las afueras de Milán

Una avioneta de turismo se estrelló cerca de Milán, en el norte de Italia, causando la muerte de ocho personas, indicó a la AFP, la Agencia nacional de Seguridad Aérea (ANSV).

El aparato, un Pilatus PC-12 que salió del aeropuerto Linate, en Milán, con destino a Olbia, en Cerdeña, se estrelló cinco minutos después de despegar, añadió la ANSV.

El aparato se incendió tras chocar contra un edificio vacío en renovación.

Según Il Corriere de la Sera y la agencia italiana AGI, el piloto era el multimillonario rumano, Dan Petrescu, de 68 años, quien murió así como los siete acompañantes, entre ellos un niño.

Entre los pasajeros se encontraban la esposa del multimmillonario, de 65 años, poseedora también de la nacionalidad francesa, su hijo Dan Stefano, de 30 años y un menor de edad.

Dan Petrescu, uno de los hombres más ricos de Rumania, que también tenía nacionalidad alemana según Il Corriere, encabezaba un gran grupo de construcción y poseía hipermercados y centros comerciales.

«Los vidrios de mis ventanas temblaron» contó Giuseppe, un joven de 26 años que vive cerca del lugar del accidente, a la agencia de noticias italiana AGI.

«Abrí la ventana y, como en las películas, vi una gran columna de humo que se elevaba, y llamé a los servicios de socorro», añadió.

La ANSV abrió una investigación.

