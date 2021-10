Moto GP: Marc Márquez lidero los entrenamientos en Austin

octubre 1, 2021 - 1:02 pm

Marc Márquez, cómo no, terminó al mando en el primer ensayo libre en Austin. Disfrutó en mojado y con la pista medio seca. Quartararo sufrió.

La lluvia fue la protagonista. Cayó bastante antes de los entrenamientos. El asfalto se seca mal al drenar poco y pese a que ni chispeaba al comienzo de la sesión, estaba muy mojada. Había 21 grados en el ambiente y 24 en pista.

Lógicamente, hay una baja muy destacada: la de Maverick Viñales. Su Aprilia número 12 estaba aparcada en su box. El luto por su primo Dean Berta Viñales le hizo volverse estando ya en Houston. No le sustituye nadie.

Todos salieron con gomas de mojado. Se prevé agua para todo el viernes y sábado, aunque las carreras del domingo serían en seco.

Entre lo delicado de la pista y que MotoGP no pisaba Austin desde 2019 todos comenzaron con cautela. Marc Márquez apenas tardó dos giros en ponerse primero. El ilerdense, hasta regulando, dando una vuelta a tope y otra bajando, marcaba amplias distancias.

Zarco, que se operó del síndrome compartimental de su brazo derecho después de Misano, no parecía notarlo. La lluvia le venía bien para forzar menos y estaba arriba.

Pol Espargaró estaba segundo. Evidenciaba que la Honda va bien en Texas. Marc bajaba y bajaba sus cronos. Joan Mir, que lleva un número 36 con la grafía típica del de Kevin Schwantz, probaba con el chasis nuevo que ya usó en el test de Misano. También estrena casco especial, como Rins.

Miller, un especialista en agua, osaba destronar al de Cervera. Bagnaia también estaba arriba. Quartararo, lógicamente, optaba por tomárselo con calma. Rossi también sufría mucho. Era último a mitad del ensayo… a 6 segundos del primero.

🏁 @marcmarquez93 tops mixed FP1 as the Yamaha riders struggle!

Will the weather conditions allow any improvements this afternoon? 🤔#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/BTuCZsrlJ9

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 1, 2021