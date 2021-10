Messi junto a Antonella asistió al concierto de Camilo y Evaluna en París

octubre 2, 2021 - 5:11 pm

Lionel Messi asistió al concierto de la flamante pareja, Camilo y Evaluna, luego de que estos se presentaran en París.

El astro argentino fue acompañado de su pareja Antonella Rocuzzo y al terminar dicho evento, se fotografiaron con los cantantes.

«Wow la noche que pasamos hoy en París! Para mi familia fue una bendición inmensa contar con la visita de personas que admiramos tanto, pero que sobre todo son seres humanos maravillosos, con corazones gigantes. Gracias por venir con sus familias al concierto», posteó el colombiano.

“Muchas gracias!!! Noche hermosa!!”, le comentó Antonella, quien también compartió en sus historias la publicación del artista colombiano.

Messi no publicó imágenes de esta salida nocturna, en las redes sociales se filtraron algunos videos filmados por espectadores que lo divisaron entre el público. Al delantero se lo vio muy divertido y sonriente con la presentación.

Everyone forget about the concert when they realized Messi is there 😭😭

He is massivepic.twitter.com/JHDipWTAR4

— Thomas (@6BDORS) October 2, 2021