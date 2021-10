Marjorie de Sousa habla sobre candentes escenas de pasión en La desalmada (+Fotos)

octubre 1, 2021 - 4:35 pm

Los actores Marjorie de Sousa y Eduardo Santamarina, en su participación en la telenovela la desalmada, han incendiado las pantallas de Univisión con sus candentes escenas dentro de la exitosa telenovela.

Los actores no han dejado indiferente a nadie como villanos de esta historia que ha batido récords de audiencia en la televisión hispana. En una entrevista con la revista People, la actriz venezolana explico las diferentes escenas que ha enfrentado junto al actor.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar juntos? ¿Son tan apetitosas de grabar estas escenas como se ve al aire?

Comenta la actriz que este personaje es más arriesgado, compara que con Kendra [en Amores verdaderos] sí tenía escenas fuertes, pero yo creo que “esta mujer es un poco más arriesgada, más atrevida».

En cuanto al tiempo en escenas dice, sentirse protegida, «Son escenas como de ¡ay, qué pena!, pero muy cuidadas. Mis directores me han protegido mucho, me han cuidado, el equipo también, y tengo un gran compañero de escena», quien estará participando el viernes 15 de octubre a las 7pm ET en el Festival en Casa 2021.

Con Eduardo, aparte de tener mucha química, yo creo que de parte y parte los dos nos sentimos muy tranquilos, muy cómodos y esto también ayuda a hacer esas escenas», por su parte y en cuanto a las escenas incomodas: Marjorie, quien en su cuenta de instagram cuenta con casi 8 millones de seguidores, reconoce que las escenas de cama siempre «son incómodas» y «difíciles» porque «hay mucha gente en el set y entonces tienes que estar pendiente de muchas cosas». Asegura de Sousa.

Por otro lado, acota que son muchas las indicaciones en el set de grabación por parte del director y equipo de trabajo, «Literal estás escuchando al director en el apuntador y entonces no puedes voltear la cara porque se te ve y tienes que cuidarte que no se te vaya a salir nada a pesar de que estamos protegidos y estar pendiente de la iluminación, la cara no la voltees hasta acá y el cuerpo tienes que hacer esto…», explica. Asimismo, resaltó, que como mujer las escenas son bien difíciles, pero cuando tienes un equipo así que sabes que te cuida es mucho más relajado.

