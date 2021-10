Marc Márquez ganó por séptima vez el Gran Premio de las Américas de MotoGP

octubre 3, 2021 - 4:19 pm

El piloto español Marc Márquez (Honda) se proclamó este domingo campeón del Gran Premio de las Américas de MotoGP por séptima vez.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha), líder del campeonato por puntos, concluyó en segundo lugar. Márquez, seis veces campeón mundial, dominó la carrera en Austin (Texas) desde prácticamente el inicio seguido de Quartararo, que amplió su distancia respecto a su principal perseguidor en el campeonato, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que concluyó tercero.

A falta de tres pruebas para el final de la temporada (cada una de las cuales otorga 25 puntos al ganador), Quartararo supera por 52 puntos a Bagnaia y tendrá su primera oportunidad de alzar su primer título de la categoría reina en Misano el 24 de octubre.

AFP