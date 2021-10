Luis Suárez marcó en la victoria del Atlético de Madrid sobre el Barcelona (Video)

octubre 3, 2021 - 8:56 am

El Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Barcelona este sábado en el estadio Wanda Metropolitano por la octava jornada de LaLiga.

Thomas Lemar (24) y Luis Suárez (45) consiguieron los tantos de los colchoneros en este partido contra el equipo catalán, que convivía con continuos rumores sobre un posible cese de su entrenador Ronald Koeman

Con este triunfo, el equipo rojiblanco empata a puntos con el líder Real Madrid, que el domingo juega en campo del Espanyol (15º).

Laporta afirmó que Ronald Koeman «seguirá siendo entrenador del Barça» las próximas semanas, en unas declaraciones ante los medios este sábado delante del hotel de concentración del conjunto culé en Madrid, antes de enfrentarse al Atlético.

En el primer gol, el francés terminó una gran combinación a tres, con Joao Felix y Luis Suárez (24), antes de dar un pase decisivo, desde la izquierda, en un contragolpe al uruguayo en el 2-0, justo antes del descanso.

Luis Suárez mostró que no ha perdido eficacia de cara al gol. Aunque no celebró su tanto, pidiendo perdón con sus manos, hacia un club en el que jugó de 2014 a 2019, aunque hizo luego un gesto con sus dedos, marcar un número de teléfono, en un posible guiño al llamado que le hizo en su día Koeman para anunciarle que no iba a seguir en el equipo.

