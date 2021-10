Love me do el primer disco que grabaron Los Beatles (Subtitulado)

octubre 5, 2021 - 12:12 am

«Love Me Do» es una canción de la banda musical británica The Beatles, publicada como su primer sencillo el 5 de octubre de 1962 bajo el sello Parlophone, e incluida después en su álbum Please Please Me lanzado en marzo de 1963. Acreditada a Lennon-McCartney, la canción fue escrita principalmente por Paul McCartney varios años antes de que se llegara a grabar, incluso antes de que se formaran los Beatles.

El sencillo alcanzó el número 17, su mejor puesto, en una de las cuatro principales listas británicas. En Estados Unidos llegó al número uno después de ser publicada en 1964, en plena beatlemanía. En octubre de 1982 se había vuelto a promocionar por su vigésimo aniversario, con lo cual alcanzó el número 4 en el Reino Unido e Irlanda.

«Love Me Do» presenta una destacada interpretación de John Lennon a la armónica y un dueto vocal entre él y Paul McCartney. Adscrita a los géneros del merseybeat y el rhythm and blues, se han llegado a grabar hasta tres versiones diferentes de la canción, cada una con un baterista diferente.

La canción había entrado al dominio público en Europa en 2012, bajo una ley pendiente entonces aún de revisión para poder extender los derechos de autor por 20 años más.

Composición

«Love Me Do» fue escrita principalmente por Paul McCartney entre 1958 y 1959, durante un día de absentismo escolar a los 16 años de edad. John Lennon contribuyó con el middle eight (o «puente» musical). La canción se acreditó más tarde a Lennon-McCartney.

«Love Me Do» está basada en tres acordes simples, sol7 y do, antes de cambiar a re para el puente. La canción comienza con un fraseo seco de armónica en el género blues tocado por John Lennon,7​ al cual se fue agregando simultáneamente las voces principales de Lennon y McCartney (George Harrison intervino en la armonía vocal); a pesar de que era Lennon el que tenía que cantar el solo del título de la canción, sería finalmente McCartney —a instancias del productor George Martin— quien se encargaría de interpretar esa parte, ya que Lennon tenía que utilizar la armónica cuando regresaban los instrumentos en el «do» de «love me doo.

