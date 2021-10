Los hijos de Diomedes que audicionaron para interpretar a Martín Elías y no pasaron el casting

octubre 1, 2021 - 1:58 pm

Varios de la dinastía Díaz presentaron casting para interpretar a Martín Elías en la novela pero no pasaron el casting. Reseñ+o Blog Vallenato.

A través de una entrevista, Rafael Santos reveló que varios de sus hermanos se presentaron al casting para interpretar a Martín Elías en ‘El hijo del Cacique’ pero no pasaron.

“De mis hermanos varios hicieron casting para hacer de Martín pero no pasaron. Se presentó Luis Ángel, Elder Dayán y Rafael Maria” dijo Santos.

Continuó diciendo la razón por la que su hermanos no habían pasado el casting: “Unos estaban muy gordos, otros no se aprendían el libreto, otros no servían para eso. Pero hicieron el intento, eso fue lo mejor”.

Blog Vallenato