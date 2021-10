“Llámenme José”: J Balvin quiere cambiar su nombre artístico

octubre 1, 2021 - 2:53 pm

En una reciente entrevista el artista comentaba que ya no le agradaba que le estuvieran llamando por su nombre artístico «J Balvin» y que prefiere ser reconocido por su nombre de pila, José Álvaro Osorio Balvín.

En el clip compartido en redes sociales, el artista de la música urbana indica: «Ya no quiero que me llamen J Balvin», agregando «Quién es más importante el artista o la persona» a lo que respondió para sí mismo «la persona, punto».

Seguidamente, cuando le preguntaron si la marca J Balvin se acabó, el artista rápidamente aclaró para su público: «No, la marca seguirá, pero a mi que me digan por mi nombre».

Lea también: Don Omar se une a crítica de Residente y llama ignorante a J Balvin

Ahora bien, el artista dio a entender que está descuidando el área personal por cuidar de la artística «O sea, a mi me da pena llegar a un lugar y decir ‘Mucho gusto J Balvin’, no me tienes porqué conocer» agregando que para todo el mundo él debería ser «Jose y ya».

«Trátame por la persona que soy, no por lo que represento» concluyó el cantante colombiano. Finalmente, internautas criticaron al artista por sus declaraciones y expresaron «payaso» añadiendo que tiene «depresión post parto».

El artista hizo una publicación en su Instagram en la que escribió lo siguiente : GRACIAS! Nuestro álbum JOSE ha tenido una aceptación brutal estoy muy agradecido, sin ustedes no existirían estas bendiciones ⚡⚡ !! Los amo. JOSE

View this post on Instagram Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Farandi