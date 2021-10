Lewis Hamilton dominó los dos primeros libres del Gran Premio de Turquía

octubre 8, 2021 - 12:00 pm

Lewis Hamilton continuó imponiendo el ritmo en el Parque de Estambul, al conseguir el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Turquía, con Charles Leclerc de Ferrari mostrándose muy satisfecho en la segunda posición…

What are your early thoughts? 🤔 #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/SNlG3XY6ss

El siete veces campeón del mundo y líder del campeonato marcó dos vueltas que fueron suficientes para el mejor tiempo y terminó el día con 0.166s de ventaja sobre Leclerc, con su principal rival por el título, Max Verstappen, muy alejado 0.635s del ritmo.

Hamilton probó diferentes enfoques para tratar de sacar el máximo provecho del neumático blando en sus dos vueltas con poco combustible. En su primera tanda, se esforzó en el primer sector para salir morado, pero perdió tiempo en el segundo sector antes de volver a ser el más rápido en el tercero.

Después de una vuelta de enfriamiento, se tomó un poco más de tiempo con los neumáticos blandos en el primer sector y luego fue más rápido en los dos sectores siguientes para mejorar en una décima de segundo. Necesitará todo ese ritmo este fin de semana, después de que Mercedes haya decidido montar un nuevo motor de combustión interna que provoca una penalización de 10 puestos en la parrilla.

El ritmo de Ferrari en Turquía, donde terminó tercero y cuarto el año pasado, ha sido significativo desde el principio. La Scuderia parece ser capaz de calentar sus neumáticos delanteros rápidamente, algo muy importante para el ritmo de una vuelta en el Parque de Estambul, y es la razón por la que Leclerc fue capaz de terminar las dos sesiones del viernes dentro de los tres primeros.

Leclerc perdió el coche en la difícil curva 9, que sorprendió a varios pilotos en los entrenamientos, y tuvo que retirarse de la vuelta cuando sus neumáticos blandos estaban más frescos.

El segundo Mercedes de Valtteri Bottas se mostró más cómodo en la segunda sesión, para conseguir el tercer mejor tiempo, y el finlandés está preparado para desempeñar un papel crucial en la batalla por el campeonato este fin de semana, ya que su compañero de equipo empieza muy atrás.

Sergio Pérez fue el líder de los Red Bull, el mexicano parecía capaz de lidiar mejor con un RB16B que parecía difícil de manejar, especialmente en las curvas. Fue cuarto, a 0.569s del ritmo y una décima por delante de Verstappen.

Lando Norris fue un sólido séptimo, por delante del dúo alpino de Fernando Alonso y Esteban Ocon, con Pierre Gasly de AlphaTauri y Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo cerrando el top 10.

Yuki Tsunoda parecía estar perdido en los primeros entrenamientos, pero el equipo hizo una serie de cambios de puesta a punto entre las sesiones, y el japonés se sintió significativamente más cómodo por la tarde, terminando 11º, a sólo una décima de Gasly.

Carlos Sainz tuvo un objetivo diferente a todos los demás el viernes, el español ya se limitó a una salida en la parte trasera de la parrilla después de que Ferrari le diera el sistema híbrido mejorado que su compañero de equipo Leclerc corrió la última vez en Rusia. Pasó más tiempo con los blandos, ya que no los necesitará para la clasificación, antes de centrar su atención en los medios para recoger datos de tandas largas para la carrera del domingo.

Lance Stroll, que estuvo a punto de conseguir su primera victoria en Turquía el año pasado, fue 13º, estuvo una fracción por delante de Daniel Ricciardo, con Kimi Raikkonen – que se distrajo y se enfureció por una botella de agua que goteaba – fue 15º.

Yes Kimi, you will have the drink… in your boot 🥤#TurkishGP 🇹🇷 #F1 @alfaromeoracing pic.twitter.com/el9rNK8gLX

