La Premier League aprobó la compra del Newcastle por un fondo saudita

octubre 7, 2021 - 3:11 pm

La Premier League de Inglaterra aprobó la adquisición del club Newcastle United por un fondo saudita, según anunció este jueves 7 de octubre en un comunicado.

«El club fue vendido al consorcio con efecto inmediato», indica el texto, precisando que la Premier League «recibió garantías que prohíben legalmente que el Reino de Arabia Saudita pueda controlar el club Newcastle United».

El Newcastle, que era propiedad de Mike Ashley desde hacía 14 años, fue así adquirido por un consorcio que incluye el fondo de inversión saudita, PCP Capital Partners y los hermanos David y Simon Reuben.

«Estamos sumamente orgullosos de convertirnos en los nuevos propietarios del Newcastle United, uno de los clubes más célebres del fútbol inglés», declaró en un comunicado el gobernador del fondo saudita, Yasir Al-Rumayyan.

«Damos las gracias a los aficionados del Newcastle por su apoyo de una lealtad increíble desde hace años y estamos muy entusiasmados por trabajar con ellos», añadió.

La directora general de PCP Capital Partners, Amanda Staveley, afirmó por su parte que se trata de «una inversión a largo plazo».

Según medios británicos, la oferta se elevaría a 300 millones de libras (333 millones de euros/409 millones de dólares).

Antes de la oficialización de la operación, Amnistía Internacional pidió a la Premier League que endureciera los criterios para poder adquirir un club de fútbol en Inglaterra.

Newcastle fans reaction after official takeover, here from St James’ Park. Exciting times are expected for the Magpies. ⚪️⚫️ #NUFC

[🎥 @JoshHalliday]pic.twitter.com/uoPepjQXlP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2021