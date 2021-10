La entrevista de Deyna Castellanos que habló sobre su relación con Kenneth Zseremeta

octubre 6, 2021 - 3:56 pm

Deyna Castellanos participó en una entrevista en el 2019, donde habló sobre su relación del entrenador panameño, Kenneth Zseremeta.

La futbolista venezolana dio estas declaraciones en un programa de Erika de La Vega por su canal de YouTube, donde cuenta como terminó su relación con el exseleccionador.

«Él fue mi primer entrador de una forma bastante seria. Construimos una relación bastante buena en lo personal. Era una relación bastante familiar. Muchas veces, si él estaba en Maracay, desde mi familia lo invitábamos a almorzar y todo ese tipo de cosas», relató.

«Yo fui creciendo. Tuve el mismo entrenador hasta los 16 años. En ese momento, me vine a Estados Unidos a estudiar gracias a una beca para jugar con Florida State University. Cuando vine a Estados Unidos viví una realidad que era totalmente diferente a lo que yo pensaba que era normal. Lo que yo veía normal era una locura, como el entrenador metiéndose en mi vida personal, diciendo cosas indebidas, metiéndose en la vida sexual», explicó.

Y agregó que por medio de la comparación con el trato de su entrenador en Estados Unidos, abrió los ojos y comenzó a distanciarse de Zseremeta. «Yo empecé a distanciarme porque yo vi que eso estaba mal, que él estaba haciendo las cosas mal, que estaba abusando de su poder», dijo.

La futbolista añadió que posteriormente, para el mundial de fútbol femenino de 2016 de Jordania, el entrenador comenzó a ponerla en malos términos frente a sus compañeras, diciendo que no tenía disciplina.

«Mi relación con él ya estaba en cero. Yo le dije que si tenía algo que decirme tenía que ser dentro del ámbito deportivo. Yo puse mi barrera», afirmó.

Castellanos también se refirió a una polémica en la que se vio envuelta cuando el entrenador fue despedido. Momento en el cual ella estuvo de acuerdo con la salida del entrenador de la selección.

Una declaración que le valió múltiples críticas por parte de quienes consideraron que su comentario obedecía a razones políticas, debido a que previo al despido Zseremeta declaró que las jugadoras de la selección venezolana estaban desnutridas.

Esto, en medio de la crisis alimentaria en Venezuela, por lo que, las declaraciones tanto del entrenador como de Castellanos adquirieron un matiz político.

Al respecto, la futbolista explicó que, en realidad, su comentario no tenía relación con las declaraciones de Zseremeta sobre las desnutrición, puesto que no las vio, pero al enterarse de que la Federación Venezolana de Fútbol decidió despedirlo, le pareció lo correcto.

«Yo no sabía qué declaraciones él había dado. Simplemente yo sabía que la Federación lo iba a despedir. Ya yo venía con mi propia situación personal con él. No lo quería como entrenador, ni como amigo, ni como nada. En esa circunstancia me entrevistaron y dije: ‘Van a botar a Kenneth, perfecto’. Era perfecto para mí porque ya no tenía relación personal. Ya él no me parecía. Era un buen entrenador pero no me parecía que iba a seguir llevando lejos a la selección, porque ya ni las jugadoras lo respetaban, ni la Federación lo respetaba», contó.

Agregó que en aquella ocasión dijo estar agradecida con Zseremeta por lo que aportó a su carrera, pero que pensaba que su ciclo acabó.

