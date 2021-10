La cinco veces que Residente se peleó con otras celebridades (video)

octubre 2, 2021 - 4:19 pm

Si algo caracteriza a René Pérez es el hecho de no tener filtro para decir lo que piensa, ya sea a través de sus canciones, redes sociales o cara a cara. Reseñó el medio E Time TV.

El llamado de J Balvin a boicotear los Latin Grammys 2021, por considerar que menospreciaron al género urbano en las nominaciones, hizo que Residente estallara.

El 29 de septiembre, el puertorriqueño le dio una contundente respuesta a través de un video en Instagram.

«Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys», comenzó. «Yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón».

«Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot».

Aunque el post fue borrado de Instagram, J Balvin llegó a contestarle en la sección de comentarios: «Respeto tu opinión».

