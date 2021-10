Kylian Mbappé rompió su silencio sobre su fichaje frustrado al Real Madrid

octubre 5, 2021 - 11:08 am

«A finales de julio dije que quería irme», lanzó Kylian Mbappé ante el micrófono de la radio RMC, confirmando por primera vez públicamente su deseo de dejar el París SG y retomando el episodio de su traspaso fallido al Real Madrid.

«Mi posición fue clara. Dije que quería irme y lo dije con suficiente antelación» a los dirigentes del PSG, explicó el campeón del mundo de 2018 en una entrevista a la emisión ‘Rothen s’enflamme’ de la que RMC publicó este lunes varios extractos en su página de internet.

«A finales de julio dije que quería irme», insistió el delantero. Es la primera vez que Mbappé se pronuncia al respecto después de su fallido traspaso al Real Madrid, que ofreció sin éxito 180 millones de euros para hacerse con los servicios del jugador en su último año de contrato.

Pero el PSG cerró la puerta a la salida de su estrella. «Yo dije, si no queréis que me vaya me quedo», aseguró Mbappé, quien no ha renovado su contrato, lo que le permitiría irse gratis el próximo verano (europeo).

«La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quiero hablar con Leonardo, no es verdad en absoluto. Me dijeron: ‘Kylian, ahora tú hablas con el presidente’ Nasser Al-Khelaïfi, afirmó el delantero parisino.

Mbappé respondió también las acusaciones de haber esperado al último momento del mercado estival de fichajes, a finales de agosto, para forzar su marcha.





«Pedí irme, porque a partir del momento en que no quería renovar quería que el club tuviese una indemnización por traspaso para tener un reemplazo de calidad», indicó el exjugador del Mónaco, fichado en 2017 por 145 millones de euros más 35 millones en variables.





«(París SG) es un club que me ha dado mucho, siempre fui feliz, los cuatro años que he pasado aquí, y aún lo soy. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiese reponerse», aseguró.

