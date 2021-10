Justin Bieber venderá marihuana en California

octubre 6, 2021 - 8:01 am

En un ejercicio de publicidad atípico para un artista de su perfil, Justin Bieber entró al negocio de la marihuana al asociarse con la empresa Palms para vender una línea de cannabis de edición limitada.

De acuerdo con CNN, este producto tendrá el nombre del nuevo sencillo del cantante, “Peaches”, que en español significa “durazno”. El consumo de cannabis recreativo es legal en California, donde se venderá la línea.

“Esta línea de edición limitada de porros pre enrollados con flores dentro, de una sola variedad, se está lanzando en California y Florida, entre otras ciudades”, se explica en una publicación en el Instagram de la compañía. “Nuestro objetivo es hacer que el cannabis sea más accesible y ayudar a desestigmatizar su uso”.

Según el portal de la compañía Palms y una entrevista que Bieber concedió a Vogue, una parte de las ganancias de la venta de este producto se donará a Last Prisoner Project, que aboga por la reforma de la justicia penal en torno a la política de drogas, y Veterans Walk and Talk, una organización benéfica que incorpora el uso de la cannabis y otros psicodélicos como terapia para ex militares.

“Sentí que la hierba era algo que la gente intentaba hacerme sentir mal por disfrutar”, dijo Bieber a Vogue. “Pero ahora he encontrado un lugar en mi vida para los productos de mariguana que han sido beneficiosos en mi experiencia humana”.

La estrella tiene algunas empresas comerciales más allá de la industria de la música, incluida su marca de ropa de calle Drew House y una colaboración con la marca de calzado The Crocs.

