Julio castro: «Venezuela podría estar en el inicio de la tercera ola de la pandemia»

El doctor Julio Castro advirtió este miércoles que en Venezuela se está registrando un nuevo aumento de los contagios de covid-19 que podría significar el inicio de la tercera ola pandémica.

“Empezamos a tener un peldaño nuevo, un brinco, que puede interpretarse como una espiga de la segunda onda pandémica o el inicio de la tercera onda pandémica”, señaló el médico internista e infectólogo en entrevista con Circuito Éxitos.

Explicó que “hay una suma de factores que están presionando para que aumente la transmisión”, entre ellos la presencia de las variantes Delta y Mu. Pero además, hay otros factores “como que la gente está cansada y utiliza menos las medidas de distanciamiento, hay mayor circulación de personas producto de las clases, la campaña electoral“, indicó.

Castro advirtió que el fin de la epidemia “no está cerca” y que “la inmunidad de rebaño es un espejismo”.

“Se van a producir infecciones recurrentes, enfermedad severa y muerte en aquellos que no están vacunados, y es algo que vamos a estar viendo meses todavía por delante. No es real pensar que la epidemia se va a acabar en noviembre o en diciembre. Eso no es real. Tenemos que ser realistas, y el mundo entero empieza a pensar que el fenómeno covid va a durar un par de años más“, afirmó.

